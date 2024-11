Martedì 12 novembre Alessandro Cattelan ha condotto il primo appuntamento di Sanremo Giovani ( FOTO ). Le Synergy, Tancredi, Mew, Sidy, Angie e Mazzariello si sono esibiti per conquistare tre dei posti disponibili per la semifinale del 10 dicembre. La Commissione musicale formata da Ema Stokholma, Carolina Rey, Manola Moslehi, Enrico Cremonesi e Daniele Battaglia, insieme a Carlo Conti e Claudio Fasulo nei ruoli di giurati fuori onda, hanno selezionato i vincitori della puntata.

Tancredi, classe 2001, ha firmato un contratto discografico nel 2020 prendendo successivamente parte alla ventesima edizione di Amici di Maria De Filippi. Tra i suoi brani più noti troviamo Las Vegas, certificato doppio disco di platino, e Faccio da me in duetto con Donatella Rettore.

La seconda sfida della prima serata di Sanremo Giovani ha visto contrapporsi Mew con Oh my God a Sidy con Tutte le volte, ad avere la meglio è stata la prima. Mew, nome all’anagrafe di Valentina Turchetto, ha iniziato a coltivare la sua passione per la musica in tenera età facendosi conoscere al grande pubblico con la partecipazione alla ventitreesima edizione del programma Amici di Maria De Filippi. Tra le sue canzoni più note troviamo Mercoledì mai e Posatenebre.