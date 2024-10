Snoop Dogg, il nuovo album Missionary con Dr. Dre esce il 13 dicembre

Sarà il primo prodotto da Dr. Dre dopo il disco di esordio di Snoop Dogg, Doggystyle del 1993, e conterrà un "incredibile elenco" di ospiti, da Sting a Jelly Roll

Snoop Dogg ha annunciato che l’album Missionary, il suo 20esimo in studio e il primo prodotto da Dr. Dre dopo Doggystyle del 1993, uscirà il 13 dicembre. Un ironico trailer pubblicato su Instagram segue due ragazzi che, vestiti di tutto punto e con in mano il libro sacro dei Mormoni, bussano alla porta di una casa. Fiduciosi, attendono che la porta si apra, ma dietro c’è qualcuno che non si aspettano. Una donna in lingerie bianca, che stringe una lattina di Gin & Juice (il nuovo cocktail di Snoop Dogg e Dr. Dre), si lamenta: “Il vostro annuncio diceva che vi dedicavate al lavoro missionario!”. Il libro cade a terra, e i ragazzi fuggono.

UN "INCREDIBILE ELENCO" DI COLLABORAZIONI Nel 2022 Snoop Dogg aveva annunciato l’album Missionary come omaggio al disco di debutto Doggystyle del 1993, che era stato prodotto da Dr. Dre e che nel 2023 ha compiuto 30 anni. Dr. Dre, invece, aveva annunciato un “incredibile elenco” di ospiti. “Questo mostrerà un diverso livello di maturità con i suoi testi e con la mia musica", aveva raccontato a ET il produttore. “Sento che questa è la migliore musica che ho fatto nella mia carriera”. Tra i featuring compaiono anche Sting e il rapper Jelly Roll, che in un episodio del podcast On the Bootleg Kev aveva raccontato la nascita della collaborazione tramite una chiamata FaceTime organizzata dal produttore discografico di Interscope Records Jimmy Iovine e avvenuta tra lui e Dre. “Ha detto: 'Ho avuto questa idea folle. Posso mandarti qualcosa, oppure puoi scrivere qualcosa e rispedirlo, oppure puoi venire qui e possiamo scrivere qualcosa'”, aveva raccontato il rapper, continuando: “Ero tipo 'se venire e scrivere con te è una possibilità, verrò'. È stata la sessione più fantastica che abbia mai fatto”. approfondimento I momenti migliori di Snoop Dogg alle Olimpiadi di Parigi. FOTO

LA STORIA DI SNOOP DOGG E DELLA DEATH ROW RECORDS L’ultimo album di Snoop Dogg, Bacc on Death Row, risale al 2022. Il titolo richiama l’acquisizione della Death Row Records, la leggendaria etichetta hip-hop che ha segnato il debutto del rapper e della quale lui è diventato proprietario nel 2022. “Stavo cercando di riavere i miei masters di Doggystyle”, aveva spiegato in un episodio del podcast K[n]ow Mercy. “E durante il processo, loro – le persone che li avevano – mi chiedevano più soldi per avere i masters che per prendermi la Death Row. Quindi ho dovuto chiedermi: 'Voglio i master adesso, o voglio tornare indietro e raccogliere quell’eredità?'”. approfondimento Bebe Rexha e Snoop Dogg, il video della collaborazione Satellite