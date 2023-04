Bebe Rexha e Snoop Dogg, il video della collaborazione Satellite

Satellite è il quarto singolo estratto dall’album Bebe, in uscita venerdì 28 aprile e al cui interno troveremo Heart Wants What It Wants, Call on Me e il tormentone I’m Good (Blue) con David Guetta.

Il disco arriverà a circa due anni di distanza dal precedente Better Mistakes contenente Baby, I'm Jealous con Doja Cat, Sacrifice e Sabotage.