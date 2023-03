Bebe Rexha, il nuovo album Bebe esce il 28 aprile

I primi due singoli estratti dall'album Bebe sono I’m Good (Blue) con David Guetta e Heart Wants What It Wants

Il progetto discografico arriverà tra poco più di un mese, più precisamente il 28 aprile. L’ultimo singolo estratto dal disco si intitola Heart Wants What It Wants.

approfondimento

Topic e Bebe Rexha, formula (e musica) vincente con Chain My Heart

Bebe Rexha è tra le stelle più scintillanti del panorama pop con una carriera ricca di successi straordinari, tra i quali I Got You, Meant to Be con i Florida Georgia Line, I’m a Mess, Say My Name con David Guetta e J Balvin e Last Hurrah.