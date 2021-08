Topic e Bebe Rexha, formula (e musica) vincente con Chain My Heart

Chain My Heart ha già totalizzato oltre 21 milioni di ascolti globali e ogni giorno continua a cumulare stream! Parlando della collaborazione, Topic ha dichiarato che “durante la creazione del pezzo, ho subito notato che serviva una donna forte con una grande voce e personalità. Con alcune melodie immagini subito la persona con cui vorresti collaborare. Bebe Rexha mi ha colpito all’istante”. La cantautrice, a sua volta, spiega che “il singolo parla di qualcuno che cattura il tuo cuore e che non vuoi lasciare andare. Mi sono divertita molto a lavorare con Topic, ha davvero un grande talento”.



Chain My Heart segue Your Love (9 PM), il recente successo mondiale di Topic in collaborazione con ATB e A7S (Top 5 dell’airplay radiofonico e dopo 6 mesi ancora in Top 50, certificazione Platino in Italia, oltre 16 milioni di views e 442 milioni di stream combinati al mondo), Why Do You Lie To me con la partecipazione speciale dell'artista nominato ai Grammy Lil Babe e Breaking Me con A7S (brano che ha raggiunto il #1 della classifica radio in Italia, oltre 1 miliardo di stream globali combinati, 3 volte Platino nel nostro Paese nonchè certificazioni in 28 paesi).