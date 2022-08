I’m Good (Blue) è il nuovo singolo di David Guetta con Bebe Rexha

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo



I’m Good (Blue) è il nuovo singolo in uscita oggi di David Guetta con Bebe Rexha e unisce la vocalità soulful di Bebe a degli euforioci accordi di piano e un’energia dancefloor contagiosa. Il brano è già una hit virale su TikTok, dove il suono ha collezionato più di 130.000 creations e più di 500 milioni di views, e tantissime nuove creazioni anche su YouTube. Rexha e Guetta avevano iniziato a lavorare a quest’idea cinque anni fa e alla fine, dopo aver generato tanto buzz intorno a questa release, il brano finalmente è fuori. All’interno I’m Good (Blue), a confermare il legame di Guetta con l’Italia, è presente un campione del brano simbolo degli Eiffel 65 Blue (Da Ba Dee).



Questo singolo fa seguito ad una prolifica serie di release che vedono coinvolto Guetta, dal rework di Satisfaction con Benny Benassi, al brano da dancefloor Family Affair (Dance For Me) che ha già accumulato 10 milioni di streams dalla sua release. Guetta continua a dominare le chart mondiali anche grazie alla sua collaborazione con Don’t You Worry coi Black Eyed Peas e Shakira e al suo ultimo singolo Crazy What Love Can Do, una hit che ha superato i 150 milioni di streaming globali, certificata ORO in UK ( a breve anche in Italia) e ancora top 5 nella UK Singles chart.