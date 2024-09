Tim Music Awards 2024, i cantanti in scaletta della prima serata

Per due serate, venerdì 13 e sabato 14 settembre, all'Arena di Verona si terrà l'evento condotto da Carlo Conti e Vanessa Incontrada. I premi veranno trasmessi in diretta tv su Rai 1

Oltre quaranta cantanti, suddivisi in due serate: i Tim Music Awards andranno in onda su Rai 1 in diretta dall'Arena di Verona, con la conduzione di Carlo Conti e Vanessa Incontrada, venerdì 13 e sabato 14 settembre.

Tim Music Awards, i cantanti della prima serata

Nel corso della prima serata dei Tim Music Awards, saliranno sul palco:

Alfa

Angelina Mango

Anna

Clara

Coez e Frah Quintale

Elodie

Fiorella Mannoia

Gaia

Geolier

Gianna Nannini

Gigi D'Alessio

Il Tre

Il Volo

Kid Yugi

Mahmood

Negramaro

Raf

Riccardo Cocciante

Rose Villain

The kolors

Tony Effe

Tony Boy

L'ordine non è stato ancora reso noto.

Ospiti della serata, Pio e Amedeo. I conduttori saranno invece Vanessa Incontrada e Carlo Conti.

Carlo Conti ha definito un onore cominciare la stagione televisiva con un evento tanto prestigioso, mentre Vanessa Incontrada - che li conduce da 13 anni - ha spiegato che per lei quel palco è casa. Anche perché, di Carlo, è una grande amica.