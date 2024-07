Sex Pistols, annunciato il concerto in Italia il 25 agosto

I Sex Pistols , quasi al completo, suoneranno in Italia il 25 agosto all’ AMA Music Festival al parco di Villa Ca’ Cornaro a Romano d’Ezzelino, in provincia di Vicenza. A salire sul palco, però, non sarà la formazione originale con John Lydon , che dopo diversi litigi e una battaglia in tribunale in seguito all’uscita della serie Pistol del regista premio Oscar Danny Boyle sulla storia del gruppo, mantiene ferma la linea del contrasto con gli altri tre ex compagni, Steve Jones, Glen Matlock e Paul Cook. Con loro, invece, ci sarà il musicista britannico Frank Carter , già membro della band Gallows e Frank Carter and the Rattlesnakes. Il gruppo punk suonerà per intero Never Mind the Bollocks, Here’s the Sex Pistols, il suo primo e unico album. Nella stessa serata, apriranno gli Editors e altri nomi che saranno presto annunciati.

I CONCERTI BENEFICI A LONDRA

Il 13 e il 14 agosto i Sex Pistols suoneranno invece a Londra in concerti benefici per salvare dalla bancarotta la Bush Hall, storica sala da 400 posti a Shepherd’s Bush. “I locali più piccoli sono la linfa vitale della nuova musica. È in questi luoghi intimi che i talenti più grezzi hanno un’occasione per brillare, dove le band possono davvero relazionarsi con il loro pubblico. È dove il vero spirito della musica live avviene”, ha detto Glen Matlock. La band è una delle più iconiche della storia della musica, autrice di singoli punk rock indimenticabili come God Save the Queen e Anarchy in the UK. Nel 2006 il gruppo, che originariamente era composto anche da Sid Vicious, scomparso nel 1979 per un’overdose di eroina a soli 21 anni, è entrato nella Rock and Roll Hall of Fame. Per contestare l’organizzazione, però, non ha partecipato alla cerimonia.