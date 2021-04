John Lydon contro la serie sui Sex Pistols: "Finiremo in tribunale"

John Lydon, meglio conosciuto come Johnny Rotten, è lo storico cantante dei Sex Pistols a cui non va proprio giù la serie televisiva che Danny Boyle sta producendo con il titolo di Pistol.

Oltre a non esserne affatto contento, l'ex frontman della mitica band punk vorrebbe passare all'attacco, scagliandosi contro la produzione.

Lo ha rivelato in occasione di un'intervista concessa di recente al Sunday Times.



"Credo che sia la cosa più irrispettosa a cui mai abbia assistito", ha affermato John Lydon.

Tra i tanti punti per i quali il musicista è infastidito, ci sarebbe anche il tasto per lui dolente del casting. "Hanno scritturato un attore per interpretarmi (Anson Boon), ma a cosa sta lavorando? Di certo non al mio personaggio", ha aggiunto il cantante.



E non si è limitato a lamentarsi con parole al vento: "Questa storia può finire soltanto in tribunale", ha concluso Johnny Rotten.

Non sarebbe l'unica questione che Lydon dovrebbe trattare in tribunale, però: a marzo è uscita la notizia degli ex membri dei Sex Pistols ai ferri corti, in piena battaglia legale. Il tabloid britannico The Sun ha rivelato che il chitarrista Steve Jones e il batterista Paul Cook avrebbero intentato causa a John Lydon e al bassista Glen Matlock per inadempienze contrattuali.



"I rapporti sono sempre stati faticosi ma mai come lo sono adesso. Ciascuno di loro crede che gli altri siano responsabili di varie cose fatte nel corso dei decenni. Steve e Paul credono che gli siano stati negati i compensi relativi al diritto d'autore risalenti ad anni fa, mentre Glen e John pensano di dover riscuotere più soldi. Qualche tempo fa si parlò di una reunion ma adesso è fuori discussione. I Sex Pistols sono finiti una volta per tutte”, queste le parole di una fonte anonima di cui il quotidiano inglese riporta le dichiarazioni.

Quindi il fatto che Johnny Rotten, in piena battaglia legale contro Steve Jones, non sia felice di una serie televisiva basata sul libro scritto da Jones era prevedibile, forse...