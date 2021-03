Sex Pistols, le prime immagini della serie di Danny Boyle

Come piatto d’argento su cui servircelo ha scelto la “Bibbia del rock”, ossia l’edizione statunitense di Rolling Stone. Al magazine ha concesso in esclusiva le prime immagini di Pistol, che sta girando per FX.

Lo show è tratto da Lonely Boy: Tales From a Sex Pistol, biografia pubblicata nel 2018 dal chitarrista Steve Jones. Danny Boyle, ben sapendo quanto un fan di Sid Vicious & Co. sta fremendo nell’attesa di vedere quello che con ogni probabilità sarà un gioiellino, ha deciso di regalarcene un assaggio.

La prima immagine diffusa da Rolling Stone USA è un riferimento abbastanza chiaro e lampante del mitico live del gruppo a Top of the Pops, nel 1977. Anno simbolico del punk…

Le parole di Danny Boyle



“Immaginate di entrare nel mondo di The Crown e Downton Abbey con i vostri amici, immaginate di gridare le vostre canzoni e la vostra furia verso tutto quello che rappresentano”, ha dichiarato Danny Boyle all’edizione a stelle e strisce di Rolling Stone. “Questo è il momento in cui la società britannica è cambiata per sempre. È il punto di detonazione della street culture del Paese… I giovani avevano finalmente un palco e potevano esibire la loro furia e il loro senso dello stile. Tutti dovevano stare a guardare, tutti avevano paura di loro, o li seguivano. I Sex Pistols”.



Se avevamo bisogno di una dose di entusiasmo in più per questo progetto, Boyle ce l’ha servita su un piatto d’argento. Assieme alle prime immagini ma anche alle sue parole adrenaliniche.



Ma non ne sentivamo la necessità, caro Danny, perché per gli appassionati di musica l’attesa è già alle stelle. God Save Danny Boyle!