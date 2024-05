Il concerto va in scena venerdì 31 maggio al Foro Italico di Roma (la diretta è in contemporanea anche su Sky Uno, in streaming su NOW e in chiaro su TV8). In scaletta, artisti attesissimi come Fedez - fresco di pubblicazione di "Sexy Shop" - e la voce del momento, Angelina Mango

Venerdì 31 maggio, al Forum Italico di Roma, sono attesi oltre quaranta artisti. Il motivo? La terza edizione del Radio Zeta Future Hits Live 2024, il concerto-evento dedicato alla musica più amata dalla Gen Z.

Radio Zeta Future Hits Live 2024, dove vederlo

Il Radio Zeta Future Hits Live 2024 sarà condotto da Paola di Benedetto, Luigi Santarelli e Giulia Laura Abbiati, questi ultimi appartenenti alla Generazione Zeta e conduttori di Destinazione Zeta. Gli ospiti, invece, saranno annunciati da Giulia Sara Salemi e Mario Vai.

Oltre che dal vivo, al Foro Italico di Roma, il concerto può essere seguito in diretta TV o tramite smartphone, tablet e pc. Le opzioni sono diverse, a cominciare dalla diretta radiovisiva di Radio Zeta (canale 266 del digitale terrestre, 735 di Sky) e di RTL 102.5 (canale 36 del digitale terrestre, 736 di Sky). Oppure, lo si può guardare in streaming sulla piattaforma RTL 102.5 Play e in contemporanea anche su Sky Uno, in streaming su NOW e in chiaro su TV8. Tutto comincerà a partire dalle 20.30 circa (ma si parte alle 19.45 con il Virgo Red Carpet).

Ad attendere gli spettatori, in presenza e in diretta TV, un mix d'energia, musica e divertimento, con una line-up d'eccezione che riunisce gli artisti più amati seguiti dalla Generazione Zeta. Voci emergenti e vere e proprie icone musicali saliranno sull'iconico palco a 360 gradi, con due novità: il parterre in piedi e una produzione audio e video innovativa, per un'esperienza ancora più immersiva.