Angelina Mango, l'entrata spettacolare nel programma spagnolo. VIDEO

Angelina Mango non smette di stupire. Dopo il successo nella finale di Amici, la vittoria al Festival di Sanremo con il brano La noia, la performance all’Eurovision Song Contest e l’imminente tour estivo in Italia e in Europa, la cantante è planata sul palco del programma spagnolo La Resistencia attaccata a una fune e avvolta in una fasciante tutina etnica. “Tu sei pazza!”, ha esclamato il conduttore David Broncano dopo averle dato il cinque. In attesa dell’uscita del nuovo album poké melodrama, in arrivo domani venerdì 31 maggio, Angelina ha poi risposto alle audaci domande del padrone di casa e si è esibita sulle note di un’inedita versione spagnola de La noia.