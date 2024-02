Sanremo, Emma canta per i fan in accappatoio dal balcone dell’hotel

Il Festival di Sanremo 2024 è appena iniziato, ma alcune canzoni sono già dei tormentoni. Come Apnea , il brano portato all'Ariston da Emma Marrone , che questa mattina mattina si è affacciata a sorpresa dal balcone del suo hotel sanremese in accappatoio e ha cantato il brano insieme ai fan in strada, di fronte all’albergo.

Si tratta della quarta volta in gara al Festival per Emma . A due anni dall’ultima partecipazione, la cantante salentina è tornata sul palco dell'Ariston con un brano dai suoni dance ed elettronici ( TUTTI I TESTI DELLE CANZONI DI SANREMO ). Durante la seconda serata del Festival , quella "delle coppie", che vedrà esibirsi 15 artisti presentati dagli altri 15, Emma verrà annunciata dai Santi Francesi.

La prima esibizione di Emma, avvenuta il 6 febbraio, ha convinto i fan. La cantante ha cantato la sua Apnea con grinta e personalità, salendo sul palco dell'Ariston con un abito corto con scollo a cuore di Marc Jacobs, completato da calzature Jymmy Choo e gioielli Tiffany & Co (LE PAGELLE AI LOOK DELLA PRIMA SERATA). Un look scelto per lei da Lorenzo Posocco, stylisti internazionale che collabora anche con Dua Lipa, Vittoria Ceretti ed Elodie, e colo co-conduttore della prima serata del Festival Marco Mengoni (LA GALLERY CON I SUOI LOOK DI IERI).