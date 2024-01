Lil Nas X sul controverso brano J Christ: "Orgoglioso di questo pezzo"

Il rapper e cantante statunitense, al secolo Montero Lamar Hill, ha dichiarato in esclusiva il magazine americano Variety che non è affatto “arrabbiato" perché la sua nuova creazione musicale non è in cima alle classifiche. Anzi, ha scherzato su X/Twitter riguardo al suo recente pezzo, che si è piazzato al 69° posto nella chart. "Ce l'abbiamo fatta ragazzi! Abbiamo raggiunto il numero divertente", ha scritto con ironia, facendo allusioni sessuali. Del suo brano si dice molto fiero, nonostante le critiche ricevute



Lil Nas X è tornato a parlare del suo nuovo brano J Christ, la canzone controversa in cui il rapper e cantante statunitense si paragona a Gesù Cristo (e lo interpreta nel videoclip correlato in una maniera che molti considerano blasfema). Il musicista ha dichiarato in esclusiva al magazine americano Variety quanto segue: "Sono orgoglioso della mia canzone e del video”.



L'artista, al secolo Montero Lamar Hill, ha spiegato ai microfoni di Variety che non è affatto “arrabbiato" perché la sua nuova creazione musicale non è in cima alle classifiche. Anzi, ha scherzato su X (l'ex Twitter) riguardo al suo recente pezzo, che si è piazzato al 69° posto nella chart. "Ce l'abbiamo fatta ragazzi! Abbiamo raggiunto il numero divertente", ha scritto con ironia, facendo allusioni sessuali. "Siate molto orgogliosi di voi stessi. Questo è il nostro momento!”.

Mentre la ricezione commerciale della canzone è stata al di sotto delle aspettative - almeno secondo gli altissimi standard di Lil Nas X - mercoledì 24 gennaio, in occasione dell'anteprima del nuovo documentario HBO intitolato Lil Nas X: Long Live Montero (che racconta la storia del rapper mentre intraprende il suo primo tour di concerti che vanno sotto il nome di "Long Live Montero", appunto) l'artista ha dichiarato: "Sono orgoglioso della mia canzone e del video. Tutti si aspettavano che fossi arrabbiato o qualcosa del genere. Ma sono una persona molto spirituale. Sono grato di poter essere ancora nelle classifiche e di essere comunque nel dibattito. E sto creando nuova musica ed è passato tanto tempo. Quindi ne sono grato”. E ancora: “Credo che le cose andranno bene finché faccio la mia parte. Non ho mai lavorato così duramente su un album o fatto di più nella mia vita internamente per sistemare le cose. Sono entusiasta del risultato”. Ha proseguito dicendo: "Avrà successo. Sarà qualcosa di bello per il mondo."



Dieci giorni fa il rapper aveva chiesto scusa ai fan di fede cristiana

Ricordiamo che una decina di giorni fa Lil Nas X aveva chiesto venia al suo pubblico di fede cristiana dopo le critiche al videoclip del suo nuovo brano. “Ho davvero combinato un gran guaio questa volta”, ha detto in un messaggio video condiviso su Instagram lo scorso 15 gennaio. “Posso fingere di non curarmene quanto voglio, ma ha sicuramente avuto un impatto mentale su di me”. E ha proseguito dicendo: “Non sono un demone malvagio che cerca di distruggere i valori di tutti e cose del genere”.

Sta per uscire il documentario Lil Nas X: Long Live Montero

Nel frattempo, in questi giorni si sta molto parlando del documentario HBO intitolato Lil Nas X: Long Live Montero, che racconta la storia del rapper, vincitore di un Grammy, mentre intraprende il suo primo tour di concerti che vanno sotto il nome di "Long Live Montero". Il docu è stato presentato in anteprima a Los Angeles mercoledì 24 gennaio, e uscirà domani, il 27 gennaio, su HBO.

Il film dietro le quinte include anche racconti molto personali, come quello in cui il musicista parla di come la sua famiglia abbia non solo accettato la sua omosessualità, ma abbia anche abbracciato la sua sessualità. Ha persino portato suo padre in un bar gay, racconta Lil Nas X nel docu.

Il rapper parla del suo coming out

"Pensavo che il coming out sarebbe stato come ‘un elefante in sala’ per molto tempo," ha detto Lil Nas X mercoledì sera alla première del suo documentario a Los Angeles. "Non avrei mai pensato di fare cose gay con mio padre, ma lui insisteva. Diceva: 'No, voglio venire con voi!' Quindi, sì, è stata la migliore serata di sempre”, ha spiegato. Il fratello di Lil Nas X, Tramon Hall, nel film si dichiara bisessuale. "Non mi aspettavo che si aprisse così davanti alla telecamera perché quando abbiamo girato quella scena, era molto nuovo anche per lui dichiararsi persino alla famiglia. È stato bello comunque. Sta andando bene. Ha passato molte cose, ma sta migliorando”, queste le parole di Lil Nas X riportate da Variety.

Il rapper sta rilasciando musica che arriva dall'album di prossima uscita La première del documentario su HBO - che sarà disponibile da domani, 27 gennaio - arriva nel periodo in cui Lil Nas X sta rilasciando musica proveniente dal suo nuovo album, prossimo a uscire. Il primo singolo, J Christ, ha debuttato al 69° posto nella Hot 100 dopo che il suo video ha generato polemiche per le sue immagini religiose. Nel video, lo ricordiamo, si vede il rapper giocare a basket contro il Diavolo, poi vestito da Noè sull'Arca, ma le immagini che per molti si sono rivelate “scioccanti” sono quelle in cui Lil Nas X è vestito da Gesù Cristo, viene crocifisso, entra in Paradiso come se l'Eden fosse il Met Gala e via dicendo. Il musicista, che non è nuovo alle critiche (dato che già le sue ultime fatiche musicali erano state bersaglio di numerose polemiche), stavolta però si è sentito in dovere di scrivere su Instagram delle scuse a coloro che si sono sentiti offesi. Nonostante ciò, ha poi scherzato su X/Twitter riguardo a J Christ che si è piazzato al 69° posto in classifica, facendo un'allusione sessuale: "Ce l'abbiamo fatta ragazzi! Abbiamo raggiunto il numero divertente", ha scritto. "Siate molto orgogliosi di voi stessi. Questo è il nostro momento!”.

Il cantante rivela di essere interessato a una nuova carriera: quella da attore

Colpo di scena: ai microfoni di Variety, Lil Nas X ha rivelato una grande novità che nessuno si sarebbe aspettato. Il cantante di Industry Baby ha infatti "spoilerato" di essere interessato a opportunità di recitazione. "Potrebbero esserci alcune cose in arrivo", ha detto. "Ho seguito un corso di recitazione e sembrava una seduta di terapia. Onestamente, il tipo mi stava quasi facendo piangere”, ha confessato. approfondimento Lil Nas X, svelata la data di uscita dell'album Montero