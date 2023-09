6/10 Foto tratta dal profilo Instagram dei Beastie Boys

Il gruppo, nato ufficialmente nel 1981, era in realtà attivo già nel 1979 con il nome The Young Aborigines, ma in seguito i fondatori avevano cambiato il nome in Beastie Boys. Beastie è stato inventato dall'ex componente della band John Berry come acronimo della frase "Boys Entering Anarchistics States Towards Inner Excellence", che starebbe per "ragazzi che entrano in stati anarchici per ottenere la perfezione interiore"

