Paola & Chiara, il nuovo tormentone estivo è Mare Caos

Venerdì 12 maggio Paola & Chiara pubblicheranno l'album Per Sempre, contenente duetti di alcuni dei loro brani più iconici, Furore e l'inedito Mare Caos.

Tutto pronto per l’uscita del nuovo disco delle sorelle Iezzi. Dopo il successo straordinario ottenuto sul palco della 73° edizione del Festival di Sanremo, Paola & Chiara sono pronte a conquistare le classifiche estive con Mare Caos.

Il duo di popstar ha annunciato l’uscita del singolo per venerdì 5 maggio quando prenderà il via anche il loro tour, tra le tappe previste due date al Fabrique di Milano. In attesa della pubblicazione del brano, Paola & Chiara hanno regalato al pubblico un'anteprima della canzone riscuotendo immediatamente ottimi consensi.