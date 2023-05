Love Mi, Fedez annuncia la presenza di Matteo Paolillo

Grande annuncio nel corso dell’ultima puntata del podcast di Muschio Selvaggio, che ha visto come ospite Matteo Paolillo . Il celebre attore di Mare Fuori, infatti, è stato annunciato dal padrone di casa Fedez come il primo ospite di Love Mi , il concerto che si terrà il prossimo 27 giugno in Piazza del Duomo a Milano . Un evento a scopo benefico, organizzato da Fedez in persona, di cui lo stesso Paolillo sarà ospite. L’annuncio, sulla scia dell’incredibile successo riscosso dalla serie, ha subito conquistato il pubblico, che non vede l’ora di assistere al concerto di giugno.

Matteo Paolillo a Muschio Selvaggio

Ospite del podcast Muschio Selvaggio, Matteo Paolillo ha raccontato la sua vita privata e professionale sotto lo sguardo attento di Fedez. Dopo aver cominciato a recitare alla tenera età di 13 anni, Matteo si è trasferito a Roma appena maggiorenne per studiare recitazione all'Accademia Nazionale del Cinema. Ed è proprio in questa fase della vita dell’attore che è arrivata l’esperienza di Mare Fuori. “L'ho fatto tra una replica e l'altra di uno spettacolo che stavamo facendo a scuola. Sono andato sul terrazzo con i miei compagni che mi hanno dato una mano”, racconta Paolillo descrivendo il momento in cui ha registrato il primo video per i provini.

Poi, in un secondo momento, l’attore si è ritrovato a mettersi alla prova direttamente con il copione della serie. E alla fine Matteo è stato scelto dalla produzione. Ma Mare Fuori non è stata solo la serie trampolino di lancio per la sua carriera da attore, ma anche per quella da cantante. Nel corso delle riprese Paolillo ha lavorato anche alla sigla della serie, diventata oramai una delle canzoni più ascoltate del momento. “Quando mi hanno detto che avrei cantato il brano a Sanremo, non potevo crederci. È stato il momento in cui tutto il mio percorso è diventato reale", ha raccontato l’attore a Fedez. "Non è che la mia vita sia cambiata molto, ma ci sono alcune cose che non posso fare tranquillamente come andare in luoghi pubblici".