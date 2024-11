Ligabue, la possibile scaletta del concerto a Milano

"Ligabue in teatro – dedicato a noi" arriva al Teatro Arcimboldi. Il rocker ha deciso di alternare le scalette della sua tournée, così da offrire al pubblico una performance sempre diversa

Il tour Ligabue in teatro – dedicato a noi, mercoledì 27 novembre, fa tappa al Teatro Arcimboldi di Milano.

Tredici anni dopo l'ultima tournèe nei teatri, il rocker ha deciso di regalare un solo concerto in ciascuna delle città toccate, portando in scena scalette sempre diverse per un'esperienza unica e coinvolgente.

Ligabue dai teatri a Campovolo

Sui palchi dei teatri, Ligabue è supportato dai volti storici della sua band: Federico Poggipollini alla chitarra, Davide Pezzin al basso, Luciano Luisi alle tastiere. Una novità è invece la presenza di Lenny Ligabue, figlio di Luciano che, per la prima volta, lo raggiunge sul palco per suonare la batteria.

Ma non è, il tour nei teatri, l'unica occasione per vedere il rocker dal vivo. Il 21 giugno 2025, a Campovolo, si terrà La notte di Certe notti, una grande festa per celebrare i trent'anni del disco Certe notti.