Marylin Manson ritira la causa di diffamazione contro Evan Rachel Wood

Le dichiarazioni dei legali

La decisione di raggiungere un accordo tra le parti è arrivata 18 mesi dopo che un giudice di Los Angeles ha respinto gran parte dell'azione legale da parte di Manson. "Dopo quattro anni di battaglie legali - ha detto il legale dell'artista in una dichiarazione - durante cui è stato in grado di raccontare la verità, Brian è felice di lasciare cadere le sue rivendicazioni ancora in sospeso e l'appello in modo da chiudere questo capitolo della sua vita".