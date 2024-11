Valentina Ferragni va a vivere con Matteo Napoletano: foto della casa

Spettacolo

Protagoniste del front row delle sfilate parigine e osservate speciali dei loro follower, le due imprenditrici e fashion influencer italiane hanno preso parte come ospiti della sfilata della collezione per la prossima estate del marchio di Miuccia Prada. Ecco gli scatti coi look scelti per l'evento a cura di Vittoria Romagnuolo