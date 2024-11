Marco Mengoni annuncia il nuovo singolo Mandare tutto all'aria

Spettacolo

Look Marco Mengoni, i vestiti indossati alla prima serata di Sanremo

Brillante, coinvolgente, preparato ma, soprattutto, elegantissimo. Il vincitore di Sanremo 2022 ha trionfato anche quest'anno prendendosi il centro della scena con la sua bravura, la sua personalità spontanea e il suo stile da capogiro. Ecco i sei look scelti per il Teatro Ariston, una selezione di creazioni personalizzate che, messe insieme, offrono un quadro ineccepibile della moda di oggi, non solo maschile A cura di Vittoria Romagnuolo

Marco Mengoni non ha tradito le aspettative che i suoi fan e gli amanti della moda avevano alla vigilia del suo storico appuntamento con la co-conduzione della prima serata del Festival di Sanremo 2024. Il cantautore ha affrontato il palco più glamour d'Italia senza timori usando la moda per comunicare ciò che sente. Il look d'apertura è solenne al punto giusto. Col completo blu con la giacca di Emporio Armani, che non ha nulla di classico, è senza revers, ha l'abbottonatura sofisticata (laterale) e un decoro che evoca le atmosfere del mare, ci ha già conquistati

L'assenza di top o camicia, come impongono le tendenze delle passerelle, dà risalto al collo che è illuminato da un collier di diamanti Tiffany & Co.

Lo styling di Marco Mengoni è curato da Lorenzo Posocco, un professionista del settore noto a livello globale. Tra i suoi clienti, Vittoria Ceretti, Dua Lipa e, a questo Festival, anche Emma