Laura Pausini in concerto, tutte le date e le tappe del World Tour

La cantante ha annunciato tutte le date ufficiali del World Tour 2023-2024, tra Italia, Europa e America Condividi

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo In questi ultimi giorni si è parlato molto del matrimonio di Laura Pausini e Paolo Carta, e la luna di miele si preannuncia insolita con il World Tour 2023-2024 che porterà la cantante in giro per il mondo per diversi mesi. Si parte a dicembre da Roma con il grande ritorno sul palco della star romagnola che i fan stanno aspettando con trepidazione. “Non vado in tour dal 2019” ha dichiarato Pausini, sottolineando quanto le sia mancato questo lato del suo lavoro. “Quando con Paolo abbiamo pensato al nostro viaggio di nozze, ci siamo guardati negli occhi e abbiamo capito entrambi che il miglior modo per festeggiare ed essere davvero felici era ritornare sul palco. Il nuovo tour mondiale quindi sarà il nostro lungo viaggio di nozze!” ha detto.

Le date ufficiali del World Tour approfondimento Matrimonio Laura Pausini, i dettagli dell'abito da sposa La data zero confermata è l’8 dicembre a Rimini e poi Laura Pausini si esibirà in giro per l’Italia tra Mantova, Firenze, Eboli, Bari, Padova, Torino, Bologna, Bolzano e Milano. Dopo le tappe italiane la cantante volerà in Europa per i concerti a Madrid, Barcellona, Lisbona, Bruxelles, Parigi, Zurigo e Stuttgart. E infine sarà la volta dell’America. In Sud America Laura Pausini canterà a Città del Messico, Monterrey, Quito, Buenos Aires, San Paolo, Lima e Bogotà e gli Stati Uniti a Miami, Houston, Chicago, Los Angeles, Orlando, per poi finire a New York, nella suggestiva cornice del Madison Square Garden.

Le date del tour in Italia 8 dicembre 2023, Stadium, Rimini

12 dicembre 2023, Palazzo dello Sport, Roma

19 dicembre 2023, PalaUnical, Mantova

22 dicembre 2023, Mandela Forum, Firenze

26 dicembre 2023, Palasele, Eboli

29 dicembre 2023, PalaFlorio, Bari

6 gennaio 2024, Arena Spettacoli, Fiera di Padova

9 gennaio 2024, Unipol Arena, Casalecchio di Reno

12 gennaio 2024, Pala Alpitour, Torino

15 gennaio 2024, Sparkasse Arena, Bolzano

17 gennaio 2024, Mediolanum Forum, Assago Le tappe in Europa 27 gennaio 2024 – Madrid (Spagna), WIZINK CENTER

29 gennaio 2024 – Barcellona (Spagna), PALAU ST JORDI

3 febbraio 2024 – Lisbona (Portogallo), ALTICE ARENA

10 febbraio 2024 – Bruxelles (Belgio), Forest National

12 febbraio 2024 – Parigi (Francia), Accor ARENA

15 febbraio 2024 – Zurigo (Svizzera), Hallenstadion

16 febbraio 2024 – Stuttgart (Germania), Schleyer Halle Le tappe in America 28 febbraio 2024 – Buenos Aires (Argentina), Movistar Arena

2 marzo 2024 – Sao Paulo (Brasile), Espao Unimed

6 marzo 2024 – Lima (Perù), Esplanada Unalm

8 marzo 2024 – Quito (Ecuador), Coliseo RUMIÑAHUI

10 marzo 2024 – Bogota (Colombia), Movistar Arena

16 marzo 2024 – Mexico Df (Messico), Arena CDMX

18 marzo 2024 – Monterrey (Messico), Arena MONTERREY

21 marzo 2024 – Houston (Texas), SMART FINANCIAL CENTRE

23 marzo 2024 – Los Angeles (California), Youtube Theater

28 marzo 2024 – Orlando (Florida), DR. PHILLIPS CENTER

30 marzo 2024 – Miami (Florida), Miami Dave Arena

4 aprila 2024 – Chicago (Illinois), Rosemont Theater

6 aprile 2024 – New York, Madison Square Garden Il ritorno di Laura Pausini GUARDA ANCHE Tutti i video su musica e concerti Dopo le esibizioni di Laura 30 per festeggiare trent’anni di carriera, Laura Pausini è pronta a tornare in scena con una serie di concerti dal vivo in tutto il mondo. L’annuncio ai fan proprio nel giorno del suo matrimonio e tra i brani in scaletta ci saranno sicuramente alcuni dei suoi maggiori successi, ma anche alcuni nuovi singoli. Per esempio tra le novità Laura Pausini presenterà la canzone Un Buon Inizio, prodotta da Simon Says e Paolo Carta, scritto da Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari, Giorgio Pesenti, Marco Paganelli e la stessa Laura. Uscito il 10 marzo e disponibile anche in vinile questo brano è insieme al singolo Davanti a Noi che è stata la colonna sonora del matrimonio di Laura e Paolo.