Spotify, The Weeknd è il primo a superare milioni di ascoltatori

Mai nessuno così in alto, o meglio mai nessuno con un numero così grande di ascoltatori mensili. The Weeknd ha infranto un nuovo record divenendo il primo artista a superare quota cento milioni di ascoltatori su Spotify.

the weeknd, il nuovo record su spotify approfondimento Ariana Grande e The Weeknd svelano il remix di "Die For You" Nel corso degli anni The Weeknd si è affermato come uno dei grandi protagonisti della scena discografica internazionale. L’artista è stato in grado di conquistare pubblico e critica con uno stile unico divenuto il suo punto di forza. Martedì 27 febbraio il cantante ha tagliato un nuovo traguardo, ovvero quello dei cento milioni di ascoltatori su Spotify.

La grande esplosione mediatica del cantante è avvenuta con il brano Often, presente all'interno dell'album Beauty Behind the Madness.

Successivamente, il cantante ha inanellato un successo dietro l'altro, tra i suoi singoli più celebri Earned It, The Hills, Can't Feel My Face e Blinding Lights.

Inoltre, nel 2021 The Weeknd si è esibito all’Halftime Show del Super Bowl (FOTO) divenendo uno dei pochi artisti a farlo nella storia della musica.