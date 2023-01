The Weeknd ha rilasciato il video musicale Nothing Is Lost di Avatar 2

Tra le canzoni più famose dell’artista canadese troviamo The Hills, Can’t Feel My Face, Blinding Lights e Take My Breath Condividi

Nothing is Lost (You Give Me Strength) è il brano realizzato da The Weeknd per Avatar - La via dell'acqua. L'artista canadese ha pubblicato il videoclip ufficiale della canzone collezionando più di 300.000 visualizzazioni su YouTube in meno di ventiquattro ore.

Abel Makkonen Tesfaye, questo il nome all'anagrafe, è tra i grandi protagonisti della scena musicale internazionale. Il cantante ha rilasciato Nothing is Lost (You Give Me Strength), brano contenuto all'interno della colonna sonora del film campione di incassi diretto da James Cameron. The Weeknd ha ora pubblicato il video ufficiale della canzone riscuotendo immediatamente grande successo da parte del pubblico.

Nel corso degli anni The Weeknd ha conquistato le classifiche a livello mondiale fino a calcare il palco dell'Halftime Show del Super Bowl nel 2021.

La grande esplosione mediatica è arrivata con il brano Often, estratto dal disco Beauty Behind the Madness, contenente anche i singoli The Hills e Can't Feel My Face.

Successivamente, l’artista ha lanciato le hit Call Out My Name, Blinding Lights e Take My Breath.

Da non dimenticare anche le collaborazioni di grande successo, come Love Me Harder con Ariana Grande, Lust for Life con Lana Del Rey e One Right Now con Post Malone.

