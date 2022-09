Max Pezzali, annunciate nuove date per il tour nei palasport

Quattro nuove date per il tour che porterà Max Pezzali su numerosi palchi italiani

Dopo il successo straordinario registrato con San Siro Canta Max, l’artista si prepara a un lungo tour in giro per l’Italia. Max Pezzali ha svelato l’aggiunta di nuove date visti i numerosi sold out registrati.