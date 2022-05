Il cantante si esibirà allo stadio Giuseppe Meazza per due date che celebreranno i 30 anni della sua carriera. Una festa per ripercorrere i grandi classici che hanno segnato una generazione

San Siro ospiterà dunque la grande festa per i 30 anni di carriera di un artista entrato nella storia della musica contemporanea italiana. Sul palco, Max Pezzali ripercorre, insieme ai fan, i più grandi successi della sua discografia trentennale, accompagnandoli in un viaggio indietro nel tempo, per rivivere le emozioni di un passato che nessun altro come lui sa riportare alla luce.