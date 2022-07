Tutto ciò che c'è da sapere sul concerto di Justin Bieber a Lucca

Justin Bieber è pronto a tornare live con il suo Justice World Tour è lo farà niente di meno che dall’Italia. La pop star canadese è attesa al Lucca Summer Festival, domenica 31 luglio. Ecco tutte le più importanti anticipazioni sul concerto Condividi

Dopo aver rimandato – a inizio estate – diverse date del suo Justice World Tour, a causa di alcune complicanze della sindrome di Ramsay Hunt che gli ha paralizzato mezzo volto, il cantautore canadese Justin Bieber è pronto ora a riprendere la sua ricca tournée live in tutto il mondo. E per iniziare in bellezza ha scelto proprio l'Italia dove l'artista suonerà la prossima domenica 31 luglio. L'appuntamento in musica è per le 19:30 al Lucca Summer Festival di Viale Carducci a Lucca. Ecco tutte le anticipazioni.

Justin Bieber in concerto a Lucca con il Justice World Tour approfondimento Justin Bieber con volto paralizzato: “Ho sindrome Ramsay Hunt”. VIDEO È ufficialmente iniziato il conto alla rovescia per il ritorno di Justin Bieber sul palco, ora pronto a girare nuovamente il mondo insieme a tutta la musica del suo Justice World Tour (il nome della tournée si rifà a quello dell’ultimo album del cantante, Justice, uscito a marzo 2021). Dopo un lungo stop ai concerti, questa volta non dovuto al distanziamento da Covid-19, ma ad alcune complicanze della sindrome di Ramsay Hunt, che ha colpito la pop star canadese paralizzandogli mezzo volto – Justin Bieber lo ha raccontato in un video su pubblicato sui social il 10 giugno – il cantante è atteso in Italia al Lucca Summer Festival in Viale Carducci a Lucca, la prossima domenica 31 luglio per un emozionante, ma anche grintoso concerto che inizierà alle prime luci del tramonto, alle ore 19:30. Dopo l’unica data estiva italiana, Justin Bieber proseguirà con il suo ricco calendario di concerti che attraverseranno per tutto il 2022 alcune tra le più importanti località europee, del Sud America, del continente asiatico e oceanico, prima di rivederlo nuovamente nella nostra Penisola a gennaio del 2023 quando, sempre in occasione del Justice World Tour, Justin Bieber suonerà in doppia data a Casalecchio di Reno (27 e 28 gennaio 2023).

La possibile scaletta del concerto di Justin Bieber a Lucca approfondimento Justin Bieber sta meglio, il tour riparte da Lucca il 31 luglio Nonostante non siano ancora state rilasciate notizie ufficiali sulla scaletta di serata per il concerto di Justin Bieber al Lucca Summer Festival, domenica 31 luglio, e vista l’indole creativa del cantante nel voler sempre offrire spettacoli unici ed inimitabili, ecco comunque un primo assaggio delle canzoni che il cantautore canadese potrebbe suonare in Italia, tra inediti dell’ultimo disco Justice e vecchi successi. La possibile scaletta del concerto di Justin Bieber a Lucca: Somebody Hold On Deserve You Holy Where Are U Now What Do You Mean? Yummy Hold Tight Love Yourself Off My Face Confident All That Matters Honest Sorry Love You Different As I Am Ghost Lonely 2 Much Intentions Attention Boyfriend Baby Peaches Anyone

Cosa succede a Lucca per l’arrivo di Justin Bieber GUARDA ANCHE Tutti i video su musica e concerti Con l’arrivo di Justin Bieber nella cittadina toscana di Lucca, per il concerto del Justice World Tour in programma domenica 31 luglio, sono previste – come già annunciato dall’Amministrazione locale – alcune importanti modifiche alla mobilità. Più nel dettaglio: Dalle ore 7:00 di sabato 30 luglio, tutta l’area di Viale Carducci adibita agli spettacoli del Lucca Summer Festival, resterà chiusa al traffico veicolare e pedonale, ad eccezione di coloro che possiedono il pass di ingresso. Con i medesimi orari, saranno chiuse anche l’uscita di San Paolino e il sottopasso pedonale di San Concordio (accessibile fino alle ore 20:30 per i soli portatori di handicap). Anche la cortina delle mura sarà chiusa al traffico. Dalle ore 8:00 di domenica 31 luglio, Porta San Pietro sarà chiusa al traffico veicolare, con divieto di sosta e transito anche nell’area tra piazzale Risorgimento e via Montanara, nonché nei pressi della stazione in viale Giusti. Dal 29 luglio al 2 agosto le aree di sosta e di parcheggio in Viale Carducci saranno riservate esclusivamente all’organizzazione del concerto.