Justin Bieber e Hailey Baldwin in vacanza a Coeur d'Alene

Justin Bieber e Hailey Baldwin felici e innamorati in vacanza a Coeur d'Alene, nell'Idaho

Justin Bieber e Hailey Baldwin hanno scelto le bellezze dell'Idaho per concedersi uno stralcio di vacanza estiva in assoluto relax. Un'escursione in barca, in questi casi, è il miglior modo per staccare dalla routine quotidiana, che può essere pressante anche per una coppia vip come loro. Inoltre, per quanto possano essere ricchi e famosi, anche i personaggi più noti sono spesso costretti a fare i conti con problemi di grave entità e ne sa qualcosa proprio Justin Bieber, da tempo lontano dalle scene a causa della sindrome di Ramsay Hunt. La vacanza a Coeur d'Alene è stata per loro anche un'occasione di relax nella lunga battaglia che il cantante è costretto a combattere.

Coccole e baci a Coeur d'Alene per Bieber e Baldwin approfondimento Justin Bieber con volto paralizzato: “Ho sindrome Ramsay Hunt”. VIDEO La presenza della coppia nella rinomata località turistica dell’Idaho, paragonabile quasi alla Costa Azzurra europea, anche se in salsa lacustre, ha scatenato i paparazzi e i curiosi, che hanno cercato di avvicinare quanto più possibile la coppia. Chi ha potuto avere un contatto visivo con i due, racconta che Justin Bieber e Hailey Baldwin non si staccano mai l’uno dall’altro. Coccole e carezze scandiscono le loro giornate tra una gita in barca e una mattinata in spiaggia. Entrambi in ottima forma, a Coeur d'Alene i due dimostrano di amarsi ancora tanto dopo molti anni insieme e, soprattutto, di non aver perso la voglia di divertirsi. Sono stati fotografati mentre si divertono a tuffarsi dalla barca e mentre, sempre vicini, si concedono un po’ di riposo. Hailey Baldwin non lascia mai solo suo marito e, come ha dichiarato nelle interviste rilasciate ai settimanali americani, non intende farlo in questo momento così complicato della sua vita, aiutandolo a superare le difficoltà sopraggiunte con la malattia.

La sindrome di Ramsay Hunt approfondimento Hailey Bieber protagonista della campagna YSL La malattia non ha impedito a Justin Bieber di concedersi un momento di relax e svago insieme alla moglie e ad alcuni suoi amici. È stato costretto ad annullare il tour mondiale per rimettersi in forma nel miglior modo possibile e i progressi che sta facendo, come da lui stesso ammesso, sono già visibili. La sindrome di Ramsay Hunt è una patologia neurologica conseguente alla contrazione dell'infezione da virus Herpes Zoster. Sono 20mila le persone alle quali ogni anno viene diagnosticata e le sue conseguenze possono essere talvolta gravi. Così com’è accaduto a Justin Bieber, si manifesta con la paralisi dei nervi del viso e la successiva comparsa di vescicole in varie parti del viso, dal naso all’orecchio. Justin Bieber ha dichiarato al mondo di soffrirne pubblicando un video sul suo profilo Instagram, nel quale ne dimostrava gli effetti, facendo notare come gli era impossibile muovere una parte del viso. Ha ricevuto immediata solidarietà da parte di tutto il mondo della musica e dai suoi milioni di fan ma ha detto anche di aver trovato conforto nella fede, che da anni lo accompagna.