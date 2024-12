Gué annuncia un tour di concerti da solista per il 2025

Approfondimenti

Il rapper milanese torna a sorpresa con un nuovo lavoro intitolato “Mr. Fini”: si tratta del settimo album in studio per lui. Famoso per aver fatto parte del celebre gruppo con Jake La Furia e Don Joe, è lui la voce del tormentone P.E.S., disco di platino nel 2012. Ecco le tappe principali della sua discografia