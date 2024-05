"Istinto animale", il brano di Don Joe feat. Guè, Annalisa e Ernia

Premessa: non chiedete a Don Joe di stare fermo, e di non creare i beat più incredibili: è impossibile. E, ad essere sinceri, va benissimo così. Non provate a cercare (e trovare) gli archivi musicali dove lui stesso attinge, per poi modellare melodie che lo rispecchino: è una missione molto complicata, un po’ come chiedere l’ingrediente segreto di un piatto buonissimo che mangereste ogni giorno. Don Joe non si ferma mai, neanche con dieci Forum sold out e una data a San Siro in arrivo.

"Istinto animale", il beat di Don Joe e le voci di Guè, Annalisa, Ernia

Tanto che, anche con il ritorno dei Club Dogo con l’album e le date live, Don Joe ha subito pensato a come poter creare qualcosa di nuovo, in grado sì di rispecchiare la sua identità musicale (che non ha mai messo in discussione, con i Dogo e da solista), ma anche di aggiungere qualcosa in più alla musica urban, di cui lui è un precursore. Da questi pensieri (e tanti beat creati in studio) è nato "Istinto animale", il suo nuovo singolo, disponibile da venerdì 10 maggio, arricchito dalle voci di Guè, Annalisa e Ernia. Un'unione di musica e testi realizzata in pochi giorni, un elemento che rende ancora più autentica questa collaborazione.

Don Dada, l'album, i dieci Forum e San Siro con i Club Dogo

Nell'ultimo anno Don Joe non si è fermato un attimo. Nell'aprile 2023 ha pubblicato l'album "Don Dada", in cui ha unito voci storiche a talenti emergenti della musica urban, in dodici tracce. Poi a gennaio, la sorpresa: un nuovo album, e le date al Forum di Assago, dei Club Dogo. In attesa di vederli a San Siro, il 28 giugno. Sono tante le collaborazioni che il produttore ha realizzato negli anni: tra queste "Bandito" feat. Emis Killa e Paky, certificato oro. Ice Cube diceva: "Don’t worry about being a star, worry about doing good work, and all that will come to you". Fare un buon lavoro, sempre. E i risultati arrivano. Parola (anche) di Don Joe.