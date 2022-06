Tutto ciò che c'è da sapere sul concerto di Cesare Cremonini a Imola

L’ultima tappa del tour estivo Cremonini Stadi 2022 è prevista per il prossimo 2 luglio all’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari Condividi

Il gran finale del tour Cremonini Stadi 2022 è ormai dietro l'angolo: il cantautore di Bologna ha scelto l'Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola, nella sua terra natìa, per la data conclusiva di sabato 2 luglio. Per lo show sono attesi circa 70mila spettatori, più di quanti ne abbia portati il 25 luglio la band dei Pearl Jam. Data la grande affluenza prevista, il comune di Imola ha organizzato due varchi di ingresso, Dante e Rivazza, e un parcheggio moto gratuito in viale Dante. Per i fan dell'ultimo minuto ci sono buone notizie: sono infatti ancora disponibili alcuni biglietti Golden Pit (57,50 €) e Posto Non Numerato (46,00 €).

Cesare Cremonini in concerto a Imola il 2 luglio approfondimento Cesare Cremonini, La Ragazza del Futuro è dignità, abbracci e poesia Dopo il grande successo allo Stadio Olimpico di Roma, dove 56.000 spettatori circa si sono scatenati sulle note di brani come 50 Special, Chimica e Lost in the Weekend, l’attesa per la tappa finale di Imola è agli sgoccioli. La performance nella Capitale di Cesare Cremonini conferma la sua grande presenza scenica e la voglia di ritornare a cantare e ballare sul palco. Sullo sfondo dello show, così come è accaduto a Roma, potrebbero essere riproposti lo spettacolo di luci e le immagini che ripercorrono la carriera dell’artista, dal 1999 fino ad oggi. “Che cos’è che può rendere una serata davvero speciale quando tutto è speciale, quando tutto è così emozionante, tutto è spinto al massimo perché sia sempre al massimo dell’emozione, quando tutto deve funzionare sempre, quando bisogna essere sempre in qualche modo vincenti: io credo che sia la memoria e questa notte io non me la dimenticherò mai.” Ha detto Cremonini, auspicando che la stessa emozione si possa replicare a Imola.

Altre anticipazioni sul concerto di Cesare Cremonini a Imola approfondimento Concerti e festival di luglio 2022 Per preservare la sicurezza degli spettatori non sarà consentito accedere all’area del concerto con lattine, bottiglie di vetro o borracce in metallo. Vietate anche le bottigliette di acqua superiori al mezzo litro. Il palco sarà dislocato in fondo al paddock, così come è già stato per i concerti precedenti. Infine, sono stati organizzati per l’occasione cinque treni notturni speciali, che avranno il compito di riportare a Pesaro o a Bologna parte dei fan. Questi gli orari previsti: 15:00 Apertura box office

15:30 Apertura porte

16:00 Apertura cassa per gli accrediti

21:00 Inizio del concerto Per quanto riguarda la scaletta, il cantautore riproporrà i 24 brani già presentati nelle altre tappe del Cremonini Stadi 2022: La ragazza del futuro PadreMadre Il comico (Sai che risate) La nuova stella di Broadway Chimica Colibrì Qualcosa di grande Buon viaggio (Share The Love) MoonWalk Vieni a vedere perché Le Sei e Ventisei Mondo Logico #1 Grey Goose Stella di Mare Lost in the Weekend Ciao Chiamala Felicità 50 Special Marmellata #25 Poetica Nessuno vuole essere Robin Al telefono Un giorno migliore