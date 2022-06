Tutto ciò che c'è da sapere sul concerto di Cesare Cremonini a Roma

Settimo e penultimo appuntamento live con il Cremonini Stadi 2022. Martedì 28 giugno Cesare Cremonini suonerà live dallo Stadio Olimpico di Roma per un concerto già sold-out con oltre 56mila spettatori. Ecco tutto quello che c’è da sapere Condividi

Dopo un meritato weekend di pausa dall'ultimo emozionante concerto per il Cremonini Stadi 2022, andato in scena sabato 25 giugno all'Arena della Vittoria di Bari, si riaccendono nuovamente le luci del sipario per Cesare Cremonini che martedì 28 giugno dalle ore 21:00, sarà a Roma per la settima e penultima data del suo tour estivo. L'appuntamento è allo Stadio Olimpico davanti a decine di migliaia di persone, per una data già sold-out. Ecco tutto quello che sappiamo sul concerto di Cesare Cremonini a Roma.

Cesare Cremonini in concerto a Roma il 28 giugno approfondimento Cesare Cremonini, il nuovo singolo è Chimica Sarà il penultimo appuntamento con la musica di uno dei più amati cantautori italiani, quello che Cesare Cremonini ha in programma per la ricca serata di martedì 28 giugno allo Stadio Olimpico della Capitale. Il Cremonini Stadi 2022, dopo Lignano Sabbiadoro, Milano, Torino, Padova, Firenze e Bari, stacca il pass anche per Roma, prima della grande festa finale in programma a Imola, con oltre 60mila persone attese all’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari. Quello allestito all’Olimpico romano, che come molte altre date è già tutto esaurito, sarà il concerto ideale per celebrare i vent’anni di carriera dall’esordio di Cremonini da solista nel 2002 – dopo l’esperienza nei Lunapop – ma anche l’occasione giusta per ascoltare per la prima volta dal vivo i numerosi singoli che ci hanno tenuto compagnia in radio negli ultimi mesi del 2021 e 2022, estratti dal nuovo album in studio, La Ragazza Del Futuro, pubblicato ufficialmente lo scorso 24 febbraio per Virgin Records/Universal Music Italy. In questo modo le apprezzate Colibrì, La Ragazza del Futuro, ma anche Chimica potranno riassaporare una nuova anima grazie ad innovativi arrangiamenti live e al calore del pubblico presente. I cancelli del Cremonini Stadi 2022 a Roma apriranno alle ore 16:30, mentre l’arrivo di Cesare Cremonini sul palco dell’Olimpico per dare il via al concerto è previsto per le ore 21:00.

Altre anticipazioni sul concerto di Cesare Cremonini a Roma approfondimento Cesare Cremonini, La Ragazza del Futuro è dignità, abbracci e poesia Secondo le indiscrezioni che giungono dal mondo della stampa, il concerto di Cesare Cremonini a Roma per il Cremonini Stadi 2022 sarà un’esperienza davvero difficile da dimenticare. In primis perché il cantautore bolognese, dopo due anni di stop alla musica dal vivo, non vede l’ora di tornare alla dimensione live e metterci tutto se stesso per vivere ogni momento con la musica e il pubblico, in secundis perché si vocifera lo spettacolo sarà davvero imponente tra dimensioni del palco allestito allo stadio romano per martedì 28 giugno ed ancora più emozionanti giochi di luce. La data è già sold-out, con la vendita di oltre 56mila biglietti e cresce la febbre per l’inizio dello show anche dopo le parole che Cremonini ha condiviso con i suoi followers sui social, dove ha svelato, “Sarà il più grande show della mia carriera nella Capitale. La mia storia d’amore con Roma parte da lontano. Oggi arriva dritta al cuore. So che sarà molto più di un concerto”. Grande attesa anche per la parentesi del Cremonini Stadi 2022 che celebra un omaggio al grande Lucio Dalla, con Cesare Cremonini che suonerà Stella di Mare in un duetto virtuale con il Briciola. Tutto accadrà solo grazie a rare immagini concesse dalla Fondazione Dalla e recuperate dalle Teche Rai.