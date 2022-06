La scaletta del concerto di Cesare Cremonini a Roma

Il cantante sarà allo Stadio Olimpico della capitale questa sera, martedì 28 giugno 2022, con il suo Cremonini Stadi 2022. Scopriamo insieme la scaletta del concerto Condividi

Mancano ormai poche ora al penultimo concerto del tour estivo Cremonini Stadi 2022. Dalle 21:00 di questa sera, martedì 28 giugno, infatti, la popstar italiana si esibirà allo Stadio Olimpico di Roma. L'ultima tappa è prevista per sabato 2 luglio, all'Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola. A 20 anni dall'inizio della sua carriera, Cesare Cremonini porterà sul palco i suoi brani più famosi, come La nuova stella di Broadway e Vieni a vedere perché, e canzoni più recenti tra cui La ragazza del futuro. La grande sorpresa per i fan del cantante è la presenza della celebre Qualcosa di grande, hit dei Lunapop che Cremonini non aveva più interpretato da quando aveva lasciato la band.

Le canzoni previste nella scaletta del concerto di Roma approfondimento Tutto ciò che c'è da sapere sul concerto di Cesare Cremonini a Roma Dalle grandi hit degli anni ’90 fino ai brani più recenti, ecco la scaletta del concerto di questa sera allo Stadio Olimpico di Roma: La ragazza del futuro PadreMadre Il comico (Sai che risate) La nuova stella di Broadway Chimica Colibrì Qualcosa di grande Buon viaggio (Share The Love) MoonWalk Vieni a vedere perché Le Sei e Ventisei Mondo Logico #1 Grey Goose Stella di Mare Lost in the Weekend Ciao Chiamala Felicità 50 Special Marmellata #25 Poetica Nessuno vuole essere Robin Al telefono Un giorno migliore Sono ancora disponibili, su TicketOne, alcuni biglietti in queste categorie: Prato - Prezzo 51,75 €

3 Settore Numerato Visione Laterale Limitata - Prezzo 40,25 €

Il nostalgico duetto con Lucio Dalla approfondimento Cesare Cremonini in concerto i preparativi per la data zero di Lignano Tra i momenti più attesi c’è sicuramente il duetto virtuale con Lucio Dalla, cantautore deceduto nel 2012, in Stella di Mare. L’idea di portare in scena un momento così toccante, come aveva già spiegato il cugino di Dalla, Daniele Caracchi, è nata da un forte desiderio di Cesare Cremonini.

In attesa di potersi esibire nella suggestiva location dello Stadio Olimpico di Roma, Cesare Cremonini ha postato sul suo profilo ufficiale Instagram alcune foto di backstage e un video della struttura ancora deserta, seguite dalla didascalia “Roma, sei pronta?” E i commenti esultanti dei fan non si sono fatti attendere a lungo. 56.000 gli spettatori attesi mentre, nei giorni scorsi, è stata allargata al massimo la capienza per la grande richiesta di biglietti.