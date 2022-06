Cesare Cremonini in concerto i preparativi per la data zero di Lignano

Cesare Cremonini, possibile scaletta

approfondimento

Sanremo, Cremonini super ospite canta un medley dei suoi successi

La scaletta ufficiale della data zero di Lignano Sabbiadoro non è stata ancora resa nota, ma possiamo immaginare quali sono i brani che Cesare Cremonini porterà sul palco. Ci saranno quasi sicuramente tutti i brani dell’ultimo disco La Ragazza Del Futuro, più i tanti successi del cantautore come Nessuno vuole essere Robin, Marmellata #25, Logico #, La nuova stella di Broadway, 50 Special, Il comico (Sai che risate), Latin Lover, Buon viaggio (Share The Love), Vorrei, Vieni a vedere perché, Mondo, Poetica e Un giorno migliore. Sicuramente ci sarà Qualcosa di grande, che, come annunciato dallo stesso Cremonini, dopo vent'anni tornerà live in concerto. “Sembra incredibile che una canzone che vinse il Festivalbar 2000 e che ebbe un successo enorme non sia mai stata sul palco con me durante tutti questi anni” ha scritto l'artista su Instagram. “A volte le carriere musicali prendono forma come grandi alberi dai rami che si allungano verso il futuro. Qualcosa di grande è un brano tutto da cantare, di questa mia carriera i cui frutti sono come mele verdi, anzi… evergreen”.

Cesare Cremonini, le date del tour

Ecco il calendario completo del Cremonini Stadi 2022: