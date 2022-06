Concerto Cesare Cremonini, il 9 giugno da Lignano parte il tour estivo

Cesare Cremonini, cosa canterà in tour

In anticipazione del concerto di Cesare Cremonini a Lignano Sabbiadoro, il 9 giugno allo Stadio Teghil della città, il cantautore ex Lunapop, ha rivelato che i fan potranno assistere ad uno show mai visto, forte anche della grande voglia di tutti di tornare a fare musica dal vivo, dopo il lungo stop imposto dalla pandemia. “Ora la mia mente, come il mio fisico, sta per ritrovare la sua dimensione ideale: il palcoscenico” ha scritto Cremonini sui social lo scorso 31 maggio, aggiungendo che quello di Lignano Sabbiadoro, così come di tutte le altre tappe del tour estivo, sarà uno spettacolo “ipnotico, coraggioso, e universale che possa contenere questa fiaba musicale”. Il Cremonini Stadi 2022, racconta Cremonini, è come una tela bianca da disegnare e colorare in compagnia della musica e dei fan, “Ci si può entrare dentro come in un sogno”. Nonostante non siano ancora state rilasciate indiscrezioni ufficiali circa la scaletta del concerto di Cesare Cremonini a Lignano Sabbiadoro, dai video pubblicati dall’artista sui social si può evicere che ci saranno quasi sicuramente tutti i brani dell’ultimo disco La Ragazza Del Futuro, alla release il 24 febbraio 2022 e i più famosi vecchi e nuovi pezzi di repertorio come Poetica, La Nuova Stella Di Broadway, Logico #1, Buon Viaggio, Il Comico (Sai Che Risate), Nessuno Vuole Essere Robin e molti altri ancora.