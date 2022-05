Kendrick Lamar, uscito il nuovo album Mr. Morale and the Big Steppers

Fuori da oggi, venerdì 13 maggio, il nuovo album di Kendrick Lamar, Mr. Morale and the Big Steppers. Ecco la tracklist completa e tutte le sue collaborazioni. Si tratta del lavoro più ricco e complesso del rapper di Compton che in un certo senso segna la sua maturità artistica Condividi

Ha debuttato ufficialmente alla mezzanotte di oggi, venerdì 13 maggio, uno degli album più attesi di questo 2022, Mr. Morale and the Big Steppers di Kendrick Lamar. Per il rapper di Compton, premio Pulitzer nel 2018, si tratta del quinto progetto discografico in studio, a cinque anni dal successo di Damn, alla release nell’aprile del 2017. Ecco un primo sguardo alla tracklist ufficiale di Mr. Morale and the Big Steppers e tutti gli artisti con cui ha collaborato Kendrick Lamar per la sua realizzazione.

On air il nuovo album di Kendrick Lamar, Mr. Morale and the Big Steppers approfondimento Kendrick Lamar, corona di spine e famiglia sulla copertina dell'album Fresco fresco di uscita sulle migliori piattaforme per la musica digitale e nei negozi di dischi, Mr. Morale and the Big Steppers è il titolo del nuovo album di Kendrick Lamar, a segnare il tanto atteso ritorno del rapper e cantautore statunitense dopo il successo planetario dell’ultimo progetto discografico Damn. Disco per altro, che lo ha reso noto in tutto il mondo oltre che vincitore di un ambito Premio Pulitzer per la musica e di svariati Grammy Awards. Anticipato dalla cover ufficiale condivisa giovedì 12 maggio in una foto di Renell Medrano che lo ritrae in uno scatto intimo e di famiglia con la fidanzata Whitney Alford e due bambini, Mr. Morale and the Big Steppers è un lavoro di produzione, flow e collaborazioni molto ampio, che include ben 18 inediti, sempre seguiti dalla storica etichetta di Lamar, Top Dawg Entertainment. Data la sua tracklist parecchio ricca, Kendrick Lamar ha optato per distribuire Mr. Morale and the Big Steppers su ben due dischi per la versione LP fisica, mentre per il digitale resta un’unica versione da circa 1 ora e un quarto di musica e suggestioni.

Mr. Morale and the Big Steppers tracklist e collaborazioni approfondimento Kendrick Lamar annuncia un concerto a Milano Il nuovo album di Kendrick Lamar, Mr. Morale and the Big Steppers, pubblico dalla mezzanotte di oggi, venerdì 13 maggio, si presenta come il suo lavoro più ricco e complesso dal debutto nel 2011 con Section.80. In un certo senso segna la maturità per uno tra i più giovani e apprezzati artisti hip hop della scena internazionale contemporanea. Partire all’ascolto di Mr. Morale and the Big Steppers significa immergersi in un vero e proprio viaggio di rime, suggestioni e musica che dura per ben 18 tracce, tra le quali compaiono anche i nomi di interessantissime collaborazioni. Ecco la tracklist completa di Mr. Morale and the Big Steppers di Kendrick Lamar e tutti gli artisti che hanno prestato voce e sound a questo disco: United In Grief N95 Worldwide Steppers Die Hard con Blxts e Amanda Reifer Father Time con Sampha Rich – Interlude Rich Spirit We Cry Together con Taylour Paige Purple Hearts con Summer Walker e Ghostface Killah Count Me Out Crown Silent Hill con Kodak Black Saviour – Interlude Savior con Baby Keem e Sam Dew Auntie Diaries Mr. Morale con Tanna Leone Mother I Sober con Beth Gibbons of Portishead Mirror