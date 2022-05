Kendrick Lamar, fuori la nuova canzone e il video "The Heart Part 5"

I dettagli della canzone e del video di The Heart Part 5

Il singolo si basa in parte su I Want You, uno dei più grandi successi di Marvin Gaye che risale al 1976. I Want You, infatti, è una canzone d’amore il cui ritornello recita “I want you to want me too” (“voglio che anche tu mi voglia”). In The Heart Part 5, Kendrick Lamar fa una sorta di parafrasi su questo estratto, cantando “I want the hood to want me back”. Letteralmente, sarebbe “voglio che il cappuccio mi torni indietro”, ma il significato preciso è un riferimento di Kendrick Lamar in merito ai luoghi da cui proviene. Oltre alla canzone, l’artista ha pubblicato anche il video ufficiale che, prima di iniziare, viene anticipato dalla frase “I am. All of us” del rapper Oklama, che altro non è che l’alter ego dello stesso Kendrick Lamar. Il tema principale di The Heart Part 5 è quello dell’identità e della facoltà di poter immedesimarsi nei punti di vista di altre persone. Infatti, durante il video, in cui vediamo sempre e solo Kendrick Lamar con una maglietta bianca e un fazzoletto al collo, egli cambia il proprio volto che si trasforma in quello di diversi vip, con riferimenti più o meno ambigui. Ad esempio, Kendrick Lamar diventa Will Smith nel momento in cui canta un pezzo della canzone dove parla di fare male ad altri individui, ma diventa anche Kanye West quando parla di un disturbo bipolare. Oltre a queste due figure, Kendrick Lamar impersona brevemente anche Kobe Bryant, compianto cestista dei Los Angeles Lakers scomparso per un incidente in elicottero nel gennaio 2020, Jussie Smollett, Nipsey Hussle e O. J. Simpson. Il video di The Heart Part 5 è stato prodotto da B, noto ai più per essere lo studio di Matt Stone e Trey Parker, ideatori del controverso cartone South Park. Tra gli altri collaborati del pezzo di Kendrick Lamar troviamo Matt Schaeffer, Jake Kosich e Jonnhy Kosich, che fanno parte dei Beach Noise.