Kendrick Lamar annuncia un concerto a Milano

Dopo la memorabile esibizione in occasione del SuperBowl Halftime Show di domenica 13 febbraio, Kendrick Lamar ha annunciato nuove date per i suoi concerti. Tra queste anche il tanto atteso ritorno in Italia, dove il 34enne rapper e cantautore di Compton, tornerà a performare dopo ben 8 anni. La data in calendario è quella del prossimo 23 giugno alla più celebre rassegna musicale estiva meneghina, il Milano Summer Festival.

Kendrick Lamar sarà al Milano Summer Festival approfondimento Super Bowl 2022, l’Halftime Show con Eminem e Snoop Dogg. FOTO Sarà interamente prodotto e distribuito da Vivo Concerti, il magico show a suon di urban e hip hop che riporterà Kendrick Lamar in Italia a ben 8 anni dal suo ultimo concerto nel 2014. Il rapper statunitense è atteso per il prossimo giovedì 23 giugno al Milano Summer Festival, una delle più importanti kermesse estive che annualmente trasportano all’Ippodromo Snai della città, importantissimi nomi della musica nazionale e internazionale, insieme al loro seguito di ascoltatori. Un’occasione che raccontare come unica è dire poco visto che l’arrivo di Lamar a Milano non segna solo il suo ritorno nel Belpaese, ma sarà anche il modo per ascoltare, per la prima volta dal vivo, tutti gli inediti contenuti nel nuovo album di cui però è ancora assoluto riserbo su titolo, cover e data di uscita ufficiale. Oltre a questo, la scaletta sarà comunque ricchissima con Kendrick Lamar che eseguirà anche i pezzi che sono un caposaldo della sua carriera a partire dai brani Pulitzer di Damn. Il calendario di Kendrick Lamar in Italia: - Giovedì 23 giugno 2022 – Milano, Milano Summer Festival – Ippodromo Snai.

Dove acquistare i biglietti per il concerto di Kendrick Lamar I biglietti ufficiali per partecipare allo show milanese di Kendrick Lamar, in programma per il 23 giugno 2022 all’Ippodromo Snai della città, saranno disponibili in prevendita da oggi, martedì 15 febbraio, in una presale esclusiva per i clienti Vivo Club. Per tutti gli altri, la caccia all’acquisto partirà domani, mercoledì 16 febbraio, dalle ore 11:00 (sempre su Vivo Club) e in tutti i punti vendita autorizzati da lunedì 21 febbraio.