Alicia Keys, in un video il dietro le quinte di "It’s On Again”

Alicia Keys ricorda con un video condiviso su Instagram, la realizzazione del singolo “It’s On Again” con Pharrell Williams e Kendrick Lamar. La canzone è diventata famosa in tutto il mondo per essere la colonna sonora di “The Amazing Spider-Man 2”

In parallelo con il grande successo del suo nuovo album “Keys”, la cantante newyorkese ha scelto di rendere la giornata di ieri, domenica 9 gennaio, la protagonista di un divertente throwback (in italiano significa “tornare indietro nel tempo per ricordare dei momenti”). È per questo motivo che, sul suo profilo Instagram ufficiale, Alicia Keys ha scelto di condividere una breve clip che mostra il backstage del singolo “ It’s On Again ”, inciso nel 2014 insieme a Pharrell Williams e Kendrick Lamar per il film “ The Amazing Spider-Man 2 – Il potere di Electro ”.

Sarà forse l’uscita dell’ultimo capitolo cinematografico “ Spider-Man: No Way Home ”, dedicato al supereroe più amato di tutti i tempi, che in tutti noi ha risvegliato ricordi d’infanzia. Certo è che anche Alicia Keys ha scelto proprio ieri di dedicare del tempo ad una canzone realizzata per una delle più celebri pellicole della saga. “It’s On Me ” è il titolo del brano musicale della cantante statunitense interpretato in collaborazione con il rapper Kendrick Lamar. Pubblicata nel 2014, è stato il singolo ufficiale della colonna sonora di “ The Amazing Spider-Man 2 - Il potere di Electro ”, dove lo Spider-Man “di quartiere” era interpretato da un giovanissimo Andrew Garfield . Hanno partecipato alla scrittura della canzone anche Hans Zimmer e Pharrell Williams che compare proprio nel video del backstage condiviso da Keys.

Alicia Keys compie 40 anni: fotostoria della cantante di No One

Alicia Keys e il backstage di “It’s On Again”

approfondimento

Alicia Keys parla del nuovo album "Keys"

Nel video che Alicia Keys ha condiviso su Instagram e dedicato al ricordo della realizzazione di “It’s On Again”, i fan possono ammirare la star newyorkese in compagnia del cantante di “Happy”. I due si trovano seduti alla scrivania di uno studio di registrazione, e discutono divertiti sulla parte che realizzerà Kendrick Lamar, rimasta pressochè segreta fino all’ultimo. Si sente infatti Pharrell raccontare: “Sono così grato, amico (riferendosi a Lamar). Questo progetto è così...” e subito dopo Alicia Keys intervenire aggiungendo, “È eccitante, eh?”. Nella clip, alcuni spezzoni di intervista alla cantante, intervallano le riprese dal vivo. Alicia Keys racconta che “L'intera faccenda di Kendrick era un po’malata perché abbiamo messo insieme l'intera canzone e non sapevamo davvero dove sarebbe andato. Poteva cantare all’inizio della canzone, così come a metà oppure alla fine”. L’artista icona del genere pop soul si è poi soffermata anche sull’importante contributo donato al pezzo dal compositore cinematografico tedesco Hans Zimmer che ha realizzato per “It’s On Again” un intero passaggio orchestrale che ha trasportato lo spettatore dalla fine del film ai titoli di coda. “È stato allora che abbiamo capito” ha rivelato Alicia “Oh, è lì che va Kendrick!”.

Alicia ringrazia i fan su Instagram

Insieme al videoclip di backstage dedicato al singolo “It’s On Again”, Alicia Keys ha scelto di condividere anche un messaggio per i fan che la seguono da tutto il mondo su Instagram: “Grazie per tutto l'amore che state dimostrando di nuovo per questa canzone ‘It's On Again’ con Pharrell Williams e Kendrick Lamar. Realizzarla è stato davvero esplosivo. Sentite anche voi le vibes (riferendosi al video)”.