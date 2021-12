Alicia Keys, svelata la tracklist del nuovo album

La cantante newyorkese pubblica il suo ottavo lavoro in studio. Il lancio del nuovo progetto musicale coinciderà con la data della sua esibizione a Dubai, in occasione dell’Expo 2022, al Wasl Plaza

Alicia Keys (LE SUE CANZONI PIÙ FAMOSE) ha svelato la tracklist del nuovo album “Keys” e ha scelto un modo davvero speciale per presentarlo. La stessa cantautrice racconta il progetto in prima persona nel corso di un ascolto guidato virtuale: “Voglio invitare la gente ad entrare in un vero e proprio universo musicale, in un mondo in cui si può accedere da qualsiasi lato, dove esprimo ogni parte di me”.

Il progetto è doppio, diviso in due sezioni, “Keys Originals” e “Keys Unlocked”: la prima parte contiene 14 brani iconici, nei quali Alicia si presenta al pubblico con la solita anima soul nota a tutti. Nella seconda, invece, le stesse canzoni vengono trasformate in maniera del tutto insolita, sperimentando suoni rap e r’n’b, grazie all’aiuto del produttore Mike Will. Il percorso, che la cantante ha definito come “un’idea nuova di due lati per ogni canzone, così come ci sono due lati per ogni storia” è davvero ambizioso ed apre le porte a nuovi scenari.