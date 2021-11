Alicia Keys in concerto a Expo Dubai con il nuovo doppio album 'Keys'

L'artista si esibirà a Expo 2020 Dubai il 10 dicembre in un concerto che coinciderà con la data di lancio del suo ultimo doppio album intitolato 'Keys'. La 15 volte vincitrice del Grammy Award canterà nella Al Wasl Plaza come prima artista internazionale ad esibirsi per la serie Infinite Nights di Expo 2020 Dubai

La cantante statunitense Alicia Keys (LE SUE CANZONI PIÙ FAMOSE) si esibirà a Expo 2020 Dubai il 10 dicembre in un concerto che coinciderà con la data di lancio del suo ultimo doppio album intitolato 'Keys'. La 15 volte vincitrice del Grammy Award (Grammy Awards 2022, da Justin Bieber a Billie Eilish: tutte le nomination) canterà nella Al Wasl Plaza come prima artista internazionale ad esibirsi per la serie Infinite Nights di Expo 2020 Dubai. Lo spettacolo - riferisce un comunicato di Expo - sarà trasmesso in streaming e sfrutterà la cupola di proiezione a 360 gradi della piazza simbolo di Expo 2020, per "celebrare 20 anni di eccezionale successo musicale per una sola notte esclusiva", attraverso nuovi arrangiamenti dei più grandi successi di Keys (FOTOSTORIA) e il nuovo materiale dal suo doppio album in uscita.