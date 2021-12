Alicia Keys parla del nuovo album "Keys"

La soul star newyorkese ha svelato in anteprima per Apple Music, alcuni contenuti inediti del suo nuovo album “Keys”, pubblicato lo scorso venerdì 10 dicembre, con un ricco parterre di ospiti e collaborazioni Condividi

È nel corso di una lunga intervista rilasciata al colosso dello streaming musicale Apple Music, che Alicia Keys, ha raccontato in anteprima alcuni interessanti retroscena circa il periodo prima-durante-dopo la pubblicazione del suo nuovo album “Keys”. Avvenuta per l’etichetta discografica RCA Records/Sony Music lo scorso venerdì 10 dicembre. Un disco uscito in ben due versioni differenti, “Originals” e “Unlocked” che fanno però entrambe parte dell’anima dell’artista newyorkese. Se da un lato entriamo nel vivo delle produzioni di una delle cantanti più conosciute del mondo, dall’altra assaporiamo i medesimi brani in nuove vesti. Delle vere e proprie chicche di ricercatezza, grazie all'aiuto del produttore Mike Will.

Alicia Keys racconta il nuovo album approfondimento Alicia Keys in concerto a Expo Dubai con il nuovo doppio album 'Keys' Durante l’intervista per Apple Music, la cantautrice vincitrice di 15 Grammy Awards ha cercato di indagare a fondo e trasmettere a pubblico e fan, il forte sentimento che la lega alla sua ultima fatica discografica: “Ho una pulsione pazzesca dentro di me. Per davvero. Se mi sento chiamata a soddisfare i miei desideri, devo farlo. Mi sento entusiasta di poter condividere con il mio pubblico quella che considero la cosa più speciale che io abbia mai fatto. È pura adrenalina”. Alicia Keys si è poi soffermata sul ricco cast di collaborazioni che hanno preso parte alla stesura del disco. Per la cantante, l’uscita dell’album in studio “Keys”, corrisponde ad un momento davvero particolare della sua vita privata, una sorta di giro di boa entro il quale l’artista è pronta ad affrontare una nuova era della sua carriera, con ancora più consapevolezza: “Sento la sicurezza di essere chi sono, come non mi sono sentita mai. Non ho il desiderio di essere nessun'altra se non me”, ha raccontato ad Apple. Mentre parlando del brano “Old Memories”, Alicia Keys si è soffermata sull'arrivo del Natale e cosa significhi per lei: “I vecchi ricordi non svaniscono. Ci stiamo avvicinando a quel momento delle vacanze in cui si ricordano le persone che non ci sono più. È in questi momenti che capisci quanto sia prezioso ogni istante. Dobbiamo conservare i nostri ricordi a tutti i costi”.

“Keys”, tracklist e come è composto approfondimento Alicia Keys compie 40 anni: fotostoria della cantante di No One “Keys” è il titolo del nuovo (e ottavo) album di Alicia Keys, uscito su tutte le piattaforme per lo streaming musicale e in store, lo scorso venerdì 10 dicembre. Lancio del disco che è coinciso perfettamente con la data della sua esibizione a Dubai, in occasione dell’Expo 2022, al Wasl Plaza. Il progetto è doppio, diviso in due sezioni, “Keys Originals” e “Keys Unlocked”, laddove la prima parte contiene 14 brani iconici, nei quali Alicia si presenta al pubblico con la solita anima soul. Nella seconda, invece, le stesse canzoni vengono trasformate in maniera del tutto insolita, sperimentando suoni rap e r’n’b, grazie all’aiuto del produttore Mike Will. Un vero e proprio percorso, che la voce newyorkese di “No One” e “Girl on Fire”, ha definito come “un’idea nuova di due lati per ogni canzone, così come ci sono due lati per ogni storia”. Ecco la tracklist dell’album Keys: ‘KEYS’ Side One – Originals “Plentiful” feat. Pusha T “Skydive” “Best of Me” “Dead End Road” “Is It Insane” “Billions” “Love When You Call My Name” “Only You” “Daffodils” “Old Memories” “Nat King Cole” “Paper Flowers” feat. Brandi Carlile “Like Water” “Keys” ‘KEYS’ Side Two – Unlocked “Only You” “Skydive” “Best of Me” “LALA” feat. Swae Lee “Nat King Cole” feat. Lil Wayne “Is It Insane” “Come for Me” feat. Khalid and Lucky Daye “Old Memories” “Dead End Road” “Love When You Call My Name” “Daffodils” “Billions”