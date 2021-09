Alicia Keys, il nuovo singolo è - LALA (Unlocked) con Swae Lee

Il nuovo singolo di Alicia Keys “ LALA (Unlocked) ” ha debuttato ufficialmente ieri sera, domenica 12 settembre , in occasione degli Mtv Video Music Awards , la cerimonia che ogni anno premia i migliori videoclip musicali e le canzoni degli ultimi dodici mesi. Insieme alla pop star statunitense – in una performance super glam sotto le luci di New York – anche il rapper Swae Lee che con lei ha scritto, cantato e inciso il brano. Prima di lasciare il pubblico, Alicia Keys si è poi esibita al pianoforte in una nuova versione di “Empire State Of Mind” il successo del 2009 firmato con Jay-Z.

L’inedita performance di Alicia Keys agli ultimi Mtv VMA, con il singolo “LALA (Unlocked)”, ha segnato il grande ritorno della cantante statunitense sul prestigioso palco della manifestazione, dalla quale era assente da ben nove anni. La sua ultima e memorabile esibizione fu infatti quella sulle note di “Girl on Fire” del 2012, insieme alla rapper Nicki Minaj e alla ginnasta Gabby Douglas. In scintillanti abiti dorati e circondati da una nutrita schiera di ballerini e ballerine, Alicia Keys e Swae Lee hanno presentato ufficialmente dal vivo il loro nuovo singolo in collaborazione, pubblicato lo scorso giovedì 9 settembre per RCA Records. Alcuni momenti dopo la magica performance, ricca di musica e glam, Alicia Keys ha condiviso una raccolta di foto ricordo su Instagram accanto a Swae Lee, con la didascalia “That golden #LALA” (in italiano “Questa #LALA d’oro”).

Alicia Keys, dalla collaborazione con Swae Lee ai progetti futuri

Quella tra Alicia Keys e il 28enne rapper e cantante statunitense Swae Lee, è la prima collaborazione inedita tra i due, che arriva a meno di due settimane da un'altra grande novità: l’arrivo di una graphic novel intitolata “Girl on Fire” che verrà pubblicata nel marzo 2022 per HarperCollins Publishers. Il libro, racconta la storia della 14enne Lolo Wright e dei suoi poteri telecinetici. “Quando ho scritto “Girl on Fire”, sapevo che lo stavo scrivendo per quella ragazza nell'ultima fila che aveva bisogno di qualcuno che le dicesse che non c'è niente che non può fare, che niente è impossibile”, ha raccontato Keys in una nota alla stampa. “Quando io e Andrew (Weiner) abbiamo avuto l'idea di tradurre la canzone in una graphic novel per giovani adulti, sapevo che volevo parlasse di una ragazza che si rendeva conto della forza che ha sempre avuto. C'è un po' di Lolo in ognuno di noi, tutti abbiamo il potere dentro di noi di fare ciò che non avremmo mai nemmeno pensato di poter fare e sono così orgogliosa ed entusiasta di poter condividere la sua storia con voi. Vi innamorerete di Lolo”. Il nuovo libro di Alicia Keys arriva dopo i successi di “Tears for Water: Poetry & Lyrics” e “More Myself: A Journey”.