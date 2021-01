Alicia Keys dipinge suonando il piano. VIDEO

Un augurio a iniziare il nuovo anno nel migliore dei modi e con tanta immaginazione. La voce di No On e ha catalizzato l‘attenzione mediatica pubblicando un video sul suo profilo Instagram che conta più di venti milioni di follower che ogni giorno seguono la sua vita.

Nelle scorse ore Alicia Keys ha conquistato i media con il breve filmato condiviso su Instagram. Il video mostra la cantante intenta a dipingere suonando il pianoforte, un augurio ai fan A non farsi fermare da nulla e a utilizzare sempre la creatività, questo il messaggio scritto nella didascalia del post: “Quest’anno non ci sono limiti per noi! Creiamo l’inimmaginabile”.

Alicia Keys: il successo

Nel corso degli anni Alicia Keys si è imposta come una delle star più scintillanti del firmamento musicale. La cantante ha conquistato le classifiche a livello internazionale con album e singoli in grado di vendere milioni di copie. Non sono mancati prestigiosi riconoscimenti, tra questi ben quindici trionfi ai Grammy Awards su un totale di ventinove nomination.

Per quanto riguarda gli album, tra i più amati The Diary of Alicia Keys, certificato con ben cinque dischi di platino negli Stati Uniti d’America per aver venduto più di cinque milioni di copie sul suolo a stelle e strisce.