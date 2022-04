Kendrick Lamar, il nuovo album uscirà il 13 maggio

Un’ottima notizia per i fan italiani che non vedono l’ora di ascoltarlo dal vivo nell’unica data in programma nello Stivale per il suo nuovo tour. Il prossimo 23 giugno, Kendrick Lamar sarà il grande ospite del Milano Summer Festival, accompagnato dagli inediti del suo nuovo album . Il rapper statunitense ha infatti da alcune ore annunciato su Instagram il tanto atteso arrivo del nuovo progetto discografico, dopo il successo di DAWN (2017) e della colonna sonora per il film Marvel, Black Panther. Si chiamerà Mr. Morale & The Big Steppers e arriverà in tutti i negozi di dischi e piattaforme digitali a partire dal prossimo 13 maggio .

Mr. Morale & The Big Steppers è il nuovo album di Kendrick Lamar

Kendrick Lamar annuncia un concerto a Milano

Lo ha annunciato con un comunicato stampa, prima condiviso sul sito ufficiale di oklama.com, poi repostato sul suo profilo Instagram. Come promesso, Kendrick Lamar sta per tornare in cuffia e CD con le canzoni inedite di un nuovo album. Il progetto, in arrivo dal 13 maggio, si chiama Mr. Morale & The Big Steppers e rappresenta l’ultimo disco insieme alla sua etichetta di lunga data Top Dawg Entertainment (TDE). Il nuovo (attesissimo) disco di Lamar arriva a più di cinque anni dal successo di DAWN, il progetto che nel 2017 non solo balzò in cima alle classifiche consacrando il suo nome tra quello dei migliori artisti hip hop della nuova generazione, ma gli permise di ottenere il tanto ambito Premio Pulitzer per la prima volta assegnato ad un rapper. Da quel momento una carriera in ascesa, passata anche per il successo della colonna sonora di Black Panther, con la quale ottenne svariati Grammy Awards e una candidatura agli Oscars, fino all’ultimissima partecipazione all’acclamato SuperBowl Halftime Show 2022, accanto ai nomi di vere e proprie leggende hip hop come Eminem, Dr. Dre, 50 Cent, Snoop Dogg e Mary J. Blige. Al momento non si hanno altre notizie su Mr. Morale & The Big Steppers se non la data di uscita. Bisognerà quindi attendere le prossime settimane per conoscere qualcosa in più sulla tracklist ufficiale del disco, la sua cover ed eventuali collaborazioni.