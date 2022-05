Kendrick Lamar, corona di spine e famiglia sulla copertina dell'album

Molti lo conosceranno per essere il primo rappresentante della scena rap a vincere il Premio Pulitzer per la musica nel 2018, altri per la meravigliosa colonna sonora del film Marvel dedicato a Black Panther, altri ancora per l’esibizione iconica durante l’ultimo SuperBowl Halftime Show. Quel che è certo è che Kendrick Lamar è ormai da anni uno dei nomi centrali della scena hip hop internazionale, che si prepara di nuovo a stupire il pubblico di tutto il mondo con la release del suo nuovo album Mr. Morale and the Big Steppers . Da venerdì 13 maggio sulle piattaforme per lo streaming musicale e nei negozi di dischi. Proprio a questo proposito, alcune ore fa l’artista di Compton ha condiviso su Instagram un’immagine corredata dalla didascalia che richiama il titolo del nuovo disco e dai crediti per la bellissima fotografia scattata da Renell Medrano. Lamar posa con tutta la sua famiglia. Mentre il cantautore è in primo piano portando in braccio un bambino più grande, sullo sfondo una donna culla il più piccino. Ma a incuriosire i fan di tutto il mondo è la corona di spine che Lamar indossa, significato di questa scelta simbolica, che sarà tutto da scoprire con l’ascolto completo della tracklist di Mr. Morale and the Big Steppers.

Mr. Morale and the Big Steppers arriva anticipato da un nuovo singolo

Il nuovo album di Kendrick Lamar, arriva anticipato da un singolo che il rapper ha condiviso lo scorso 8 maggio, con il titolo The Heart Part 5, accompagnato da un video in cui l’artista si “traveste” impersonificando alcuni suoi noti colleghi come OJ Simpson, Kanye West, Kobe Bryant, Nipsey Hussle, Jussie Smollett e Will Smith. Con l’annuncio ufficiale di un disco in lavorazione che è arrivato lo scorso agosto 2021, Mr. Morale and The Big Steppers sarà per Kendrick Lamar il quinto album registato in studio, nonché il primo dopo il grandissimo successo di Damn (2017). Progetto musicale che non solo gli permise di diventare il primo artista hip hop a vincere un Premio Pulitzer e una ricca serie di Grammy Awards, ma anche di essere conosciuto in tutto il mondo e apprezzato sin da subito come uno dei più giovani e autorevoli rappresentanti del genere. Presto il cantante sarà anche in tour, con date in tutto il mondo come al Glastonbury Festival e al Rolling Loud Miami, ma anche l’attesissima data milanese (l’unica in Italia) del prossimo 23 giugno come protagonista del Milano Summer Festival.