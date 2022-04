Justin Bieber il singolo Honest esce il 29 aprile: video del backstage

Honest è il nuovo brano di Justin Bieber con Don Toliver

Mancano poco all’uscita del nuovo singolo di Justin Bieber, Honest, scritto e interpretato in compagnia della star del rap Don Toliver. L’annuncio della nuova canzone in release arriva con una cover che richiama di molto lo stile di una locandina cinematografica, ma soprattutto dopo la pubblicazione del video I Feel Funny. Una parodia di Honest, con riprese direttamente dal dietro le quinte del suo videoclip ufficiale. È stato lo stesso regista Cole Bennett a raccontare di più sulla voglia di anticipare l’uscita del pezzo con un videoclip del tutto parodistico. Il videomaker ha raccontato di Justin Bieber e della sua voglia di girare un visual per Honest per far balzare immediatamente la canzone al numero 1 delle classifiche. Insieme, i due hanno ammesso di aver scherzato molto sulla necessità di un video divertente per coinvolgere il pubblico, ma di non averlo poi mai realizzato. Fino a qualche settimana fa. “Stavamo organizzando un meeting per un video che avevamo girato di recente, ma non ancora terminato” ha raccontato Bennett, “Quindi, sono entrato nella sua roulotte e gli ho detto: “Ricordi quella canzone che mi hai mandato? Giriamo un video sul mio telefono tra una ripresa e l'altra””. È da qui che è nata l’idea di I Feel Funny a raccogliere il meglio del backstage di Honest.