Justin Bieber, annunciati due concerti in Italia

La pop star canadese ha da alcune ore annunciato le date ufficiali del suo tour mondiale. Ben 46 appuntamenti tra maggio 2022 e marzo 2023. Il 27 e 28 gennaio 2023 Justin Bieber suonerà in Italia dal palco dell’Unipol Arena di Bologna Condividi

Nonostante la mancata vincita agli ultimi MTV EMA dove aveva una nomination nelle categorie “Best Artist”, “Best Pop”, “Best Song”, “Best Video”, “Best Collaboration” e “Biggest Fans”, Justin Bieber non si è perso d’animo, ma anzi ha annunciato nelle scorse ore il calendario completo del suo tour mondiale che toccherà tutti i 5 continenti, ma con la maggioranza di date dedicate alle location europee. Tra queste, Justin Bieber sarà anche in Italia. Il prossimo 27 e 28 gennaio 2023, l’artista si esibirà in doppia data all’Unipol Arena di Bologna.

Il “Justice World Tour” in Italia approfondimento Justin Bieber annuncia un concerto virtuale interattivo “Abbiamo lavorato duro per creare il migliore show che abbiamo mai fatto, e non vediamo l’ora di condividerlo con i fans di tutto il mondo, ci vediamo presto!” ha raccontato alcune ore fa il pluripremiato cantante e musicista canadese, in concomitanza con la pubblicazione di un post sui social, in cui annuncia il ricco calendario di date che lo vedrà con il suo “Justice World Tour” in giro per il mondo. Ben 46 date, tra le quali figurano anche i due appuntamenti tutti italiani: Justin Bieber suonerà infatti per i fan della Penisola, il prossimo 27 e 28 gennaio 2023, in una doppia data direttamente dal palco allestito alla Unipol Arena di Casalecchio di Reno, a Bologna. Show che hanno tutta l’aria di preannunciarsi come davvero spettacolari e durante i quali Bieber presenterà per la prima volta dal vivo tutti gli inediti e le collaborazioni dell’album “Justice” (2021).

Come acquistare i biglietti del “Justice World Tour” approfondimento Marilyn Manson e Justin Bieber sul palco con Kanye West, è polemica Partirà domani, 17 novembre, la prevendita dei biglietti per assistere alle date bolognesi del “Justice World Tour” di Justin Bieber, il prossimo 27 e 28 gennaio 2023. Un’iniziativa esclusiva è però dedicata a tutti gli ascoltatori di Radio 105 che potranno ottenere i ticket di ingresso agli show prima degli altri. Come? Partecipando al pre-sale dalle ore 10:00 del 17 novembre alle ore 23:59 del 18 novembre, solo online sul sito dell’emittente radiofonica, nonchè media partner dei due spettacoli italiani. L’apertura della vendita generale è invece in programma per il 19 novembre ore 10:00 su TicketOne e presso tutti i punti vendita autorizzati. Le date del “Justice World Tour” I due concerti che Justin Bieber terrà in Italia, fanno parte di un ricco calendario di eventi che vedranno la stella della musica canadese e mondiale, esibirsi in più di 90 date in giro per il mondo. Un’occasione unica per tutti i fan italiani e non di ascoltare per la prima volta dal vivo le canzoni del nuovo disco e tutti i migliori successi di Justin Bieber che lo hanno reso la star mondiale che oggi tutti conosciamo. Le date del “Justice World Tour”: 22 Maggio 2022 – Monterrey, Mexico - Estadio de Béisbol Monterrey

23 maggio 2022 - Guadalajara, Mexico - Estadio 3 de Marzo

25 maggio 2022 - Mexico City, Mexico - Foro Sol

3 agosto 2022 – Skanderborg, Denmark - Smukfest

5 agosto 2022 - Malmo, Sweden - Bigslap Xl

7 agosto 2022 – Trondheim, Norway - Trondheim Summertime

9 agosto 2022 – Helsinki, Finland - Kaisaniemen Park

4 settembre 2022 – Rio de Janeiro, Brazil - Rock In Rio

7 settembre 2022 - Santiago, Chile - Estadio Nacional

10 settembre 2022 – Buenos Aires, Argentina – Estadio Único de La Plata

28 settembre 2022 – Cape Town, South Africa - Cape Town Stadium

1 ottobre 2022 – Johannesburg, South Africa - Johannesburg FNB Stadium

13 ottobre 2022 – Tel Aviv, Israel - HaYarkon Park

22 novembre 2022 - Perth, Australia - HBF Park

26 novembre 2022 – Melbourne, Australia - Marvel Stadium

30 novembre 2022 – Sydney, Australia - Sydney Football Stadium

3 dicembre 2022 - Brisbane, Australia - Suncorp Stadium

7 dicembre 2022 - Auckland, New Zealand - Mt Smart Stadium Nel 2023 13 gennaio 2023 – Amsterdam, Netherlands - Ziggo Dome

16 gennaio 2023 – Hamburg, Germany - Barclays Arena

18 gennaio 2023 - Zürich, Switzerland - Hallenstadion

21 gennaio 2023 – Lisbon, Portugal - Altice Arena

23 gennaio 2023 - Madrid, Spain - WiZink Center

25 gennaio 2023 - Barcelona, Spain - Palau Sant Jordi

27 gennaio 2023 – Bologna, Italy - Unipol Arena

28 gennaio 2023 - Bologna, Italy - Unipol Arena

31 gennaio 2023 – Cologne, Germany - LANXESS Arena

2 febbraio 2023 – Frankfurt, Germany - Festhalle

4 febbraio 2023 – Berlin, Germany - Mercedes-Benz Arena

8 febbraio 2023 – Glasgow, UK - OVO Hydro

11 febbraio 2023 - Aberdeen, UK - P&J Live

13 febbraio 2023 – London, UK - The O2

14 febbraio 2023 – London, UK - The O2

22 febbraio 2023 - Birmingham, UK - Resorts World Arena

25 febbraio 2023 – Manchester, UK - AO Arena

26 febbraio 2023 – Sheffield, UK – Utilita Arena

6 marzo 2023 - Paris, France - Accor Arena

9 marzo 2023 – Munich, Germany - Olympiahalle

11 marzo 2023 – Budapest, Hungary - Budapest Arena

12 marzo 2023 - Prague, Czech Republic - O2 Arena

15 marzo 2023 – Stockholm, Sweden - Tele2 Arena

17 marzo 2023 – Copenhagen, Denmark - Royal Arena

18 marzo 2023 – Copenhagen, Denmark - Royal Arena

20 marzo 2023 – Antwerp, Belgium - Sportpaleis

24 marzo 2023 - Vienna, Austria – Wiener Stadthalle

25 marzo 2023 - Krakow, Poland - TAURON Arena