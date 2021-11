Per quanto riguarda le candidature, Justin Bieber si presenterà ai nastri di partenza con ben otto nomination ( FOTO ), a seguire Doja Cat e Lil Nas X con sei nomination a testa, tra gli artisti in lizza per i vari premi anche Lady Gaga , David Guetta , Little Mix , Olivia Rodrigo , Shakira e Lorde .

MTV EMA 2021, DOVE VEDERLI

Infine, dove poter seguire gli MTV Europe Music Awards 2021? Lo show sarà trasmesso in diretta a partire dalle 20.00 con il Pre Show e dalle 21.00 con il Live Show e andrà in onda su MTV (canale Sky 131 e in streaming su NOW), su MTV Music (canale Sky 132 e 704) e su VH1 (canale 67 del digitale terrestre, 22 di Tivùsat e 715 di Sky). Su Comedy Central (canale Sky 129 e in streaming su NOW) andrà in onda solo il Live Show, sempre in diretta. Mentre su Paramount Network (canale 27 del digitale terrestre, 27 di Tivùsat anche in HD e 158 di Sky in HD) e Spike (canale 49 del digitale terrestre, 26 di Tivùsat e 169 di Sky) sarà in onda dalle 23.20.