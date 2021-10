MTV EMAs, annunciati i primi ospiti: Maluma, Måneskin e Kim Petras

L'appuntamento è alla Papp László Budapest Sportaréna in Ungheria e saranno trasmessi in diretta su MTV in quasi 180 paesi domenica 14 novembre. In Italia, l’evento andrà in onda a partire dalle 20 col Pre Show e dalle 21 con il Live Show su MTV (canale Sky 131 e in streaming su NOW) e su MTV Music (canale Sky 132 e 704) Condividi:

MTV annuncia i nomi delle prime superstar internazionali che si esibiranno agli MTV EMAs 2021. Maluma, Måneskin e Kim Petras saliranno sul palco dell’atteso live per celebrare il potere della musica in tutto il mondo. L’evento andrà in onda a livello mondiale domenica 14 novembre.



Maluma, icona latina conosciuta al livello internazionale, vincitore agli VMA 2020 nella categoria "Best Latin", dopo il tour di successo Papi Juancho USA 2021 torna per la seconda volta sul palco degli EMA oltre ad avere due nomination come "Best Latin" e "Best Lat Am-Central Act".

approfondimento Maluma: esce l'EP 7DJ, un lavoro conturbante. La recensione I Måneskin, la rivelazione rock italiana che sta facendo impazzire il mondo, si esibiranno per la prima volta sul palco degli EMA. La band, che ha recentemente pubblicato il nuovo singolo "MAMMAMIA", ha 3 nomination per "Best Rock", "Best Group" e “Best Italian Act”. Agli EMAs di quest’anno anche la pop star internazionale Kim Petras, reduce da una performance a dir poco elettrizzante durante il pre-show dei VMAs dove ha interpretato il suo ultimo singolo "Future Starts Now".